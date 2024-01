P. Alferi, L. Kaplan, N. Quintane, T. Viel, A. Volodine et L. Yousfi, Contre la littérature politique

Aujourd’hui, le mot « politique » est partout en littérature, peut-être au point d’en disséminer le sens et d’en atténuer la portée. C’est contre cette neutralisation que nous avons réuni quelques ami·es (et ami·es d’ami·es) parmi celles et ceux qui ont maintenu un effort pour renouveler la tension entre littérature et politique – moins comme un thème ou une position mais davantage comme une manière de faire et de défaire.

À propos des auteurs et autrices :

Pierre Alferi

Pierre Alferi nous a quittés peu de temps après avoir écrit sa précieuse contribution à cet ouvrage. Il était notamment romancier, traducteur, plasticien et enseignant aux Beaux-Arts. Il a aussi dirigé avec Olivier Cadiot les deux volumes de la Revue de littérature générale. Il a publié quinze livres chez P.O.L.

Leslie Kaplan

Leslie Kaplan est née à New York en 1943, elle a été élevée à Paris dans une famille américaine, elle écrit en français. Après des études de philosophie, d’histoire et de psychologie, elle travaille deux ans en usine et participe au mouvement de Mai 68. Elle publie depuis 1982 des récits, des romans, des pièces de théâtre chez POL. Elle a été membre du conseil de la revue de cinéma trimestrielle Trafic fondée par Serge Daney. Ella a reçu le prix Wepler en 2012 pour Millefeuille et le Grand Prix de la SGDL 2017 pour l’ensemble de son œuvre.

Nathalie Quintane

Nathalie Quintane publie d’abord ses premiers textes dans des revues de poésie puis, chez P.O.L, des livres sans indication générique. À La fabrique, elle est l’autrice d’Un hamster à l’école, Ultra-Proust et Les années 10.

Tanguy Viel

Tanguy Viel est né à Brest en 1973. Il a publié son premier roman, Le Black Note, en 1998 aux éditions de Minuit. En 2003, il est lauréat de la Villa Médicis. Principalement romancier, il est notamment l’auteur de Cinéma (1999), L’absolue perfection du crime (Prix Fénéon 2001), Paris-Brest (2009), Article 353 du Code Pénal (Prix RTL-Lire, prix Mauriac 2017). En 2019, à la suite d’un tour du monde sans avion, il co-écrit Travelling avec Christian Garcin (JC Lattès). Récemment, il a coscénarisé le film de Louis Garrel L’innocent (César du meilleur scénario 2022).

Antoine Volodine

Antoine Volodine se consacre depuis quarante ans à une performance littéraire qu’il nomme post-exotisme. Plusieurs voix, plusieurs auteurs construisent ainsi une œuvre collective où il a le statut de porte-parole. L’ensemble comportera quarante-neuf titres. Parmi ceux-ci, on peut citer Des anges mineurs, Terminus radieux et Vivre dans le feu, dernier livre à paraître sous sa signature, mais pas l’ultime de l’édifice.

Louisa Yousfi

Louisa Yousfi est journaliste. Elle est l’autrice de Rester barbare.