Lénaïg Cariou, Stéphane Cunescu (dir.), Contre la poésie, la poésie. Du dissensus en poésie moderne et contemporaine

Ce volume se propose d’interroger la propension de la poésie à se dresser contre elle-même. De l’émergence de la modernité poétique jusqu’à l’extrême contemporain, la dynamique du contre s’insinue dans un grand nombre de discours réflexifs et de pratiques, appelant sans cesse la poésie à reconfigurer ses formes et ses frontières. Les articles ici rassemblés illustrent la variété des stratégies et des dispositifs employés par les poètes pour réitérer, transformer ou dépasser la « haine de la poésie » énoncée par Bataille, et qu’ont repris à leur compte nombre de poètes – qu’elle soit « haine » du lyrisme ou de la « niaiserie poétique », refus institutionnels et génériques, ou affrontements idéologiques. Autant de manières de mettre en évidence la façon dont la poésie résiste et se redéfinit au contact de ces questionnements, qu’ils soient esthétiques, politiques, ou philosophiques.

Plutôt que d’analyser l’histoire de la poésie des dernières décennies comme une progression, ou une évolution, allant de la poésie, à la « post-poésie » en passant par la re- ou néopoésie, d’un avant fantasmé à un après nécessairement artificiel, cette somme propose la notion de dissensus comme prisme d’analyse des phénomènes d’invention, d’opposition, de co-création et de dispersion en poésie ces dernières décennies.

Si cette réflexion s’ancre dans un contexte francophone, il s’agit pourtant d’élargir ici « la-question-de-la-poésie » a un corpus comparatiste, qui la décentre et la complète.

Ce volume constitue un hommage à la professeure Martine Créac'h (Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis).

Sommaire

Lénaïg Cariou, Stéphane Cunescu : Contre la poésie, la poésie. Du dissensus en poésie moderne et contemporaine

Par-delà la « Haine de la poésie »

Nassif Farhat : Renoncer le poème : Trois mots sur Phrase de Philippe Lacoue-Labarthe

Nicolas Servissolle : Jude Stéfan tragique mais Poète-contre : poète-malgré

Stéphane Cunescu : Parricides pour d’autres formes. Franck Venaille écrit contre les pères

Lénaïg Cariou : La théâtralisation du poème : Orange Export Ltd. et la démarche hocquardienne

Pierre Vinclair : Parabole

Dépoétiser/Repoétiser : d’une poésie, l’autre

Adel Habbassi : La parole poétique de Mohammed Khaïr-Eddine, « un acte qui n’a ni nom ni qualificatif »

Stéphane Nowak : Sylvain Courtoux et les éditions Al Dante : postures, positions, affrontements. L’art de désigner l’ennemi. Contre tout contre

Antoine Hummel : La question-de-la-poésie, site épistémique de la modernité poétique

Philipp Mills : « Franchir la résistance — ou plutôt la non-résistance, d’abord, » du langage poétique

Jacques Demarcq : Poète, moi?

Agir contre. Critiques politiques du fait poétique

Milena Arsich : Contre la poésie institutionnalisée : la démarche désacralisante de Dmitri Prigov

Solène Méhat : Nécessité et impossibilité de la poésie chez les auteurs autochtones écrivant aux États-Unis et au Chili

Vincent Broqua : Action directe dans la poésie noire étatsunienne : Gwendolyn Brooks contre la poésie

Lisette Lombé : Redis Poésie

Contre le texte poétique, la poésie multimédiale ?

Anne Gourio : Retour au geste — la « dépoésie » de Christian Dotremont

Anne-Christine Royère : Michèle Métail : poésie, manières de faire contre. 1973-1985

Coral Nieto-Garcia : La poésie de Laure Gauthier comme un film du hors-chant entre lesmots. Pour une pensée de la voix et du hors-champ (chant) poétique

Michèle Métail : Contresens

Poéthique du contre

Pauline Hachette : « Contre! » avec Michaux, un décentrement (éco)poétique

Pamela Krause : L’éloge de l’adversité : la poésie, un art de combat

Pierre Bayard & Mireille Séguy : Poétique de la bienveillance

Lionel Ruffel : Et poète

Laure Gauthier : « Entre les mots de villon »

Hommage à Martine Créac’h

Bibliographie de Martine Créac’h

Lénaïg Cariou (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis – Paris Cité) est chercheuse, traductrice et poète. Elle prépare une thèse sur le travail du poète Emmanuel Hocquard et de la maison d’édition Orange Export Ltd.

Stéphane Cunescu (Université de Liège - Paris 8) est chercheur et éditeur. Il prépare une thèse sur les formes poétiques et les pratiques contemporaines dans l’œuvre de Franck Venaille.