PLACES D'ÉTUDIANTS BOURSIERS EN MASTER FRANCO-ALLEMAND

UL NANCY / UNIV AUGSBURG

OFFRE DE BOURSES ET DE POSTES 2020-2021

MASTER EN CULTURES DE LA COMMUNICATION EUROPEENNES DES LUMIERES JUSQU’A L’ERE CONTEMPORAINE

Le Master binational avec programme doctoral « Cultures de la communication européennes des Lumières jusqu’à l’ère contemporaine » s’adresse aux étudiants titulaires d’une Licence de lettres ou de sciences humaines, qui s’intéressent à l’Europe, à l’Allemagne, à l’époque des Lumières, au monde moderne, ainsi qu’aux cultures de la communication et à la recherche scientifique. Le Master propose en plus une orientation ciblée vers les métiers qui demandent des études de lettres et de sciences humaines et éventuellement une thèse de doctorat, comme les métiers de la recherche et de l’enseignement universitaires, de l’édition, des institutions culturelles, du journalisme et de la documentation.

Contenus

• Étude de la circulation et de la transmission des valeurs de la culture européenne des Lumières à nos jours ; • Approche de la culture européenne de la modernité en s’appuyant sur les sources originales du siècle des Lumières pour arriver aux technologies de pointe ; • Acquisition de compétences interculturelles par la confrontation de deux cultures scientifiques et de leurs médias ; • Approfondissement des compétences linguistiques de la langue partenaire • Orientation professionnelle dans les domaines de l’édition et de la documentation, dans le domaine des métiers artistiques et culturels et dans le domaine des relations publiques et des échanges internationaux.

Déroulement

Master 1e année à Nancy en groupe franco-allemand • 60 points ECTS • Perfectionnement dans la langue partenaire • Cours et séminaires dans le domaine de la langue, de la littérature et de la civilisation françaises et germaniques • Séminaires de méthodologie contrastive en tandem franco-allemand • Cycles de conférences à orientation professionnelle • Stage 2e année à Augsburg en groupe franco-allemand • 60 points ECTS • Perfectionnement dans la langue partenaire • Cours et séminaires dans le domaine de la langue, de la littérature et de la civilisation françaises et germaniques • Enseignement interdisciplinaire • Séminaires de méthodologie contrastive en tandem franco-allemand • Mémoire de Master avec soutenance.

Conditions matérielles

Pendant l’année passée à Augsburg, les étudiants venant de France touchent, en plus des éventuelles bourses Erasmus et bourses sur critères sociaux, une bourse spécifique de l’Université franco-allemande, d’un montant minimum de 300 euros par mois.

Diplôme délivré

• Double diplôme : Master Lettres, Arts et Culture, Mention: Master franco-allemand Cultures européennes de la communication / Master of Arts Deutsch-französischer Master Europäische Kommunikationskulturen

Débouchés

• La recherche et l’enseignement universitaires • L’édition et la documentation • Le monde des médias • Organismes culturels • Relations publiques et management culturel • Organisations et institutions internationales

Conditions d’admission

• Bachelor/Licence dans les domaines des lettres modernes ou classiques, de la littérature, de la culture, de la linguistique et des sciences du langage, des études allemandes, des LEA, des LCE allemand, des sciences politiques, de l’histoire; Compétences linguistiques au niveau C1 (français et allemand). Possibilité de cours de remise à niveau.

Le dossier de candidature comprend une lettre de motivation, un CV et un relevé de notes.

Pour faire acte de candidature

• Envoyer le dossier par courriel jusqu’au 30 juin à : sebastien.aubry@univ-lorraine.fr

Monsieur Sébastien AUBRY – Pôle Masters – Master franco-allemand – UFR ALL – Département Lettres –CLSH Université de Lorraine – 23 Bd. Albert Ier BP 60446 – 54001 Nancy Cedex

et

• Transmettre une copie du dossier par courriel conjointement à

Responsable de Programme Nancy : Prof. Dr. Alain Génetiot.

Courriel : alain.genetiot@univ-lorraine.fr

Reponsable du Master Nancy : Prof. Dr. Aude Préta-de Beaufort

Courriel : aude.preta@univ-lorraine.fr

Projektbeauftragte Augsburg : Prof. Dr. Rotraud von Kulessa (Masterphase)

Mail : rotraud.kulessa@phil.uni-augsburg.de

*

Les sites à consulter

https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/1506-master-textes-interpretation-et-edition.html

https://formations.univ-lorraine.fr/fr/172-franco-allemand?page=2

http://www.uni-augsburg.de

www.dhf-ufa.org

URL DE RÉFÉRENCE

https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/guide-des-etudes/cultures-europeennes-de-la-communication-phd/