L’équipe du Master CLE – Mulhouse a le plaisir de vous annoncer que le Master Erasmus Mundus en Cultures Littéraires Européennes – CLE met à disposition des bourses d’un montant de 22 000 euros par an qui seront attribuées aux meilleurs étudiants venant du monde entier.

Les étudiants intéressés par le Master CLE souhaitant participer à la sélection devront présenter la demande de candidature au consortium à l'Université de Bologne, comme tous les autres étudiants. Une description détaillée du Master CLE et des modalités de candidature est disponible en ligne sur le site internet : https://cle2.unibo.it/

Date limite de dépôt de candidature : les candidatures en ligne et en papier sont ouvertes et fermeront le 18 janvier 2021.

Les étudiants internationaux qui postulent pour le Master CLE doivent avoir un excellent niveau de premier cycle et ils doivent également avoir une formation en lien avec une discipline du Master CLE. Les candidats doivent aussi justifier d’un bon niveau d’anglais et de la langue de l’université choisie pour leur première année de Master (B2 pour le français).

Les étudiants sélectionnés qui ont postulé pour le Master CLE en choisissant de s’inscrire à Mulhouse pour la première année à l’Université de Haute-Alsace, devront fréquenter pendant au moins un semestre (3 et/ou 4) les cours dans l’une des universités suivantes : Alma Mater Studiorum — Università di Bologna, ITALIE (coordinateur) ; Aristoteleion Panepistimion Thessaloniki, GRECE ; Universidade de Lisboa, PORTUGAL ; University of Mumbai, INDIA ; Russian State University for the Humanities (Moscou), RUSSIA et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, SENEGAL.

Découvrez les activités du Master CLE à l’Université de Haute-Alsace, qui avec l’Université de Bologne offre aux étudiants du Master un innovant parcours de dialogue entre les Lettres et les Entreprises européennes : http://www.flsh.uha.fr/international/erasmus_mundus_cle

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter :

Pour l’Université de Haute-Alsace :

Tania COLLANI : tania.collani@uha.fr

Clémence BAUER : clemence.bauer@uha.fr

Pour l’Université de Bologne :

Anna Paola SONCINI : annapaola.soncini@unibo.it

Lucia MANSERVISI : lucia.manservisi@unibo.it