Le Département de Langues Classiques et Modernes à Texas Tech University (États-Unis) accepte des candidatures pour son programme de M.A. en français.



La plupart des étudiant.es reçoivent des bourses d’études couvrant une partie des frais de scolarité et un assistanat d’enseignement.



Nous offrons une formation en études littéraires et pédagogiques. Nos étudiant.es suivent des cours sur la période médiévale, sur la Renaissance, sur la littérature des 17e, 18e, 19e et 20e siècles ainsi que sur la littérature contemporaine et la littérature francophone ; sur le cinéma ; sur la théorie littéraire ; et sur la pédagogie de l’enseignement de langues.



Déposez votre candidature sur le site suivant : https://www.depts.ttu.edu/gradschool/admissions/howtoapply.php



Pour plus d’informations, consultez le site de notre programme : https://www.depts.ttu.edu/classic_modern/french/frenchMA.php



N’hésitez pas à contacter Bruno Penteado (bpentead@ttu.edu) si vous avez des questions.