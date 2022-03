MASTER CULTURES EUROPÉENNES DE LA COMMUNICATION DEPUIS LES LUMIÈRES JUSQU'À AUJOURD'HUI



FORMATION HABILITÉE PAR L’UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE (UFA-DFH)



I – PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE



Objectifs de la formation



Le Master binational avec programme doctoral « Cultures de la communication européennes des Lumières jusqu’à aujourd'hui » s’adresse aux étudiants titulaires d’une Licence de lettres ou de sciences humaines, qui s’intéressent à l’Europe, à l’Allemagne, à l’époque des Lumières, au monde moderne et contemporain, ainsi qu’aux cultures de la communication, à la recherche scientifique, aux métiers du livre ou aux métiers de la médiation culturelle.



Le Master propose une orientation ciblée vers les métiers qui demandent des études de lettres et de sciences humaines et éventuellement une thèse de doctorat, comme les métiers de la recherche et de l’enseignement universitaires, de l’édition, des institutions culturelles, du journalisme et de la documentation.





Contenus



- Étude de la circulation et de la transmission des valeurs de la culture européenne des Lumières à nos jours



- Approche de la culture européenne de la modernité en s’appuyant sur les sources originales du siècle des Lumières pour arriver aux technologies de pointe



- Acquisition de compétences interculturelles par la confrontation de deux cultures scientifiques et de leurs médias



- Approfondissement des compétences linguistiques de la langue partenaire



- Orientation professionnelle dans les domaines de la recherche en littérature (française et comparée) et en langues française et allemande, de l’édition et de la documentation, de la médiation culturelle, des métiers artistiques et culturels, des relations publiques et des échanges internationaux.





Débouchés





- Recherche et enseignement universitaires



- Enseignement secondaire



- Métiers du livre et de l'édition



- Médias



- Organismes culturels



- Relations publiques et management culturel



- Organisations et institutions internationales





Conditions d’admission et déroulement de la scolarité



Bachelor/Licence dans les domaines des lettres modernes ou classiques, de la littérature, de la culture, de la linguistique et des sciences du langage, des études allemandes, des LEA, des LCE allemand, des sciences politiques, de l’histoire. Compétences linguistiques au niveau C1 (français et allemand). Possibilité de cours de remise à niveau.





Le dossier de candidature comprend une lettre de motivation, un CV et un relevé de notes.





Pour faire acte de candidature :





· Envoyer le dossier jusqu'au 15 juin

· Transmettre une copie du dossier par courriel à alain.genetiot@univ-lorraine.fr à rotraud.kulessa@phil.uni-augsburg.de à aude.preta@univ-lorraine.fr et à nicolas.brucker@univ-lorraine.fr





Poursuite d'études possible :

Doctorat Cultures européennes de la communication des Lumières à nos jours



Le double doctorat sous l’égide de l’UFA, assuré dans le cadre de cotutelles qui peuvent être transdisciplinaires (lettres et histoire par exemple), comprend un séjour long financé dans l’université partenaire (d’un an à 18 mois). Les thèses peuvent porter sur tous les aspects de la transmission des savoirs et de la culture littéraire et intellectuelle européenne des Lumières à nos jours.

II – PRÉSENTATION COMPLÉMENTAIRE





Offre de bourses étudiantes en Cultures européennes de la communication



Informations générales



Programme d'études



Déroulement des études



Contenu des études



Nombre de semestres



Diplôme de fin d'études allemand



Stages



Rapport / Mémoire



Procédure d'admission



Date limite de candidature



Niveau de connaissances linguistiques requis



Particularités



Les sites à consulter



