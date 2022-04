Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (España)

Masculinités transgressives dans le domaine culturel: des contributions théoriques face à une identité préconçue



Dans le cadre des études de genre, un grand nombre de recherches se sont penchées sur le lien existant entre les constructions autour de la féminité et des notions intersectionnelles telles que la classe sociale, la culture ou la nation. Cette monographie a pour but de pénétrer plus avant dans cette voie d’études, tout en accordant un intérêt particulier aux masculinités et, notamment, à l’idiosyncrasie que la tradition artistique, littéraire et culturelle dans son ensemble a attribué au caractère masculin espagnol ou celui issu d’autres nations étrangères. Comme les études de genre et féministes le préconisent, on sait qu’il n’existe pas de « masculinité hégémonique », mais un rapport de force entre des stéréotypes et des idéaux de « virilité ». Ainsi, la masculinité normative apparaît comme un modèle social exclusif, sur lequel reposent des manières légitimes et illégitimes d’être un homme. Les masculinités dites « contrevenantes » demeurent de ce fait méprisées et subalternes.



Sous cet angle, ce numéro sera constitué d’une monographie qui approfondira les changements inconstants qui se sont produits autour des idéaux masculins au cours de l’Histoire à partir d’un cadre d’action nationale et internationale. Les sujets abordés pourront porter sur les axes suivants : les représentations sur l’honneur masculin au XIXème siècle ; la construction des archétypes masculins pendant les régimes dictatoriaux ; la question de l'homosexualité ; les transgressions linguistiques et le respect des femmes ; l’ omerta et les tabous qui persistent encore dans la dénonciation et le besoin de rendre visibles les hommes et les enfants survivants des violences sexuelles ; ou la subversion de tout autre mécanisme de contrôle perpétuant le discours patriarcal de la part des hommes, entre autres. Outre les axes de recherche susmentionnés, le neuvième numéro d’Ambigua accueillera des réflexions consacrées à l’analyse d’œuvres littéraires, culturelles ou artistiques —écrites par des femmes ou des hommes—, dont les voix masculines fassent clairement preuve d’une subversion des normes concernant la santé, les droits et les opportunités des femmes.



Les contributions devront porter sur les thématiques liées aux masculinités transgressives spécifiées dans cet appel, surtout en rapport avec des créations artistiques et littéraires, telles que le domaine littéraire, théâtral et cinématographique, l’Histoire de l’art ou d’autres études de genre sur l’Histoire culturelle. De même, des propositions s'inscrivant dans le paradigme des études culturelles seront également acceptées.



Le comité d'édition nº 9: Raquel García Fuentes (Université de Tours)