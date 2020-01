Revue Alternative Francophone

https://journals.library.ualberta.ca/af/index.php/af

Maryse Condé, connue et méconnue : romans, théâtre, textes pour la jeunesse, nouvelles, essais

Numéro spécial sous la direction de Gloria Onyeoziri-Miller et Robert Miller.

Maryse Condé a reçu le prix Nobel de littérature alternatif en 2018, ce qui a contribué à conforter sa réputation tant dans le monde francophone qu’anglophone. Ainsi, certaines de ses œuvres ont très vite été traduites et ont été enseignées dans de nombreuses universités (p. ex. , Moi Tituba, Traversée de la mangrove). Sans compter que Condé a été professeure de littératures francophones dans plusieurs institutions universitaires américaines (dont Columbia University).

Toutefois, Condé est connue presque exclusivement pour ses nombreux romans dont le dernier en date est Le fabuleux et triste destin d’Ivan et d’Ivana (2017). Elle a cependant aussi publié des œuvres beaucoup moins connues et, bien que moins baroques et souvent plus courtes, tout aussi intéressantes comme son théâtre, et cinq textes pour la jeunesse. Elle a aussi publié plusieurs recueils de nouvelles dont 2 (« Nanna-ya », et « Pays mêlé ») ont été traduits et ont connu un certain succès dans le monde anglo-saxon (Land of Many Colors, Bison Books, 1999). Enfin, certains de ses essais demeurent ignorés même des universitaires spécialistes des littératures francophones.

Beaucoup de ses textes méconnus, il est vrai, sont aujourd’hui difficiles d’accès, voire épuisés.

Ceux-ci ont été délaissés parce qu’ils sont considérés comme pauvres, comparés aux longs, riches romans foisonnants. Cependant, à l’exception de Révolution qui est une pièce de théâtre dans la tradition du Théâtre du Soleil ayant fait l’objet d’une publication multilingue et suscité une critique très intéressante, la plupart de ses autres pièces sont d’une facture minimaliste, avec peu de personnages et un décor unique, mais elles sont en réalité très riches. Ce choix d’un théâtre minimaliste est dû principalement à la difficulté de monter des pièces « chères » dans un monde où le théâtre est devenu un média-niche. En plus, le théâtre de Condé aborde des problèmes liés surtout à l’Afrique et à sa diaspora, et cela dans un univers encore très européocentriste

De même, ses textes pour la jeunesse sont délaissés sans doute en raison du genre même qui fait l’objet de peu de considération. Pourtant, ces textes de Maryse Condé se démarquent dans la mesure où il existe encore très peu de textes pour la jeunesse écrits par des personnes de couleur qui abordent des perspectives ou problématiques diverses. Ainsi Chiens fous dans la brousse raconte-t-il l’histoire de deux frères jumeaux (un thème commun que l’on retrouve dans ses romans) qui se font kidnapper, l’un par les Arabes, l’autre par des Blancs, pour être réduits en esclavage. De même, La Planète Orbis est un des rares textes de science-fiction en français qui aborde une problématique multiculturelle du point de vue des minorités raciales.

Alternative francophone cherche des articles qui porteraient sur ces œuvres moins connues de Maryse Condé et sur des comparaisons entre celles-ci et ses romans célèbres. Voici quelques pistes de réflexion non exhaustives :

- Continuité et rupture entre ses romans et ses œuvres « secondaires »

- L’analyse comparative de certains de ses textes avec ses romans plus connus

- Les œuvres théâtrales de Maryse Condé : analyse et perspective comparative

- Maryse Condé, auteure de textes pour la jeunesse : analyse et perspective comparative

- Maryse Condé essayiste : sa vision des littératures caribéennes

- Analyse de cas d’une œuvre « mineure »

- La richesse textuelle dans les dialogues ordinaires, quotidiens, apparemment anodins

- Les points communs entre les romans et certaines des pièces minimalistes

- Le magique réalisme dans ses œuvres théâtrales

-les textes pour la jeunesse de Condé dans le magazine « Je Bouquine »

-Les thèmes communs à ces textes pour la jeunesse

-l’influence du public visé par la collection-édition sur ses textes pour la jeunesse

- L’analyse détaillée d’un des textes méconnus

- Raconter l’aventure théâtrale de la pièce Révolution

- L’édition critique multilingue de Révolution

-…

*

Echéances :

Envoyer une proposition de 300 mots, accompagnée d’une bio-bibliographie de 100 mots, à Gloria Onyeoziri (gloria.onyeoziri@ubc.ca ) et Chris Reyns-Chikuma (reynschi@ualberta.ca) pour le 30 mars 2020.

Réponse pour le 30 avril 2020.

Envoi des essais complets pour le 30 mai 2020.

Publication pour la fin 2020.