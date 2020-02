Margarita Alfaro Amieiro, Stéphane Sawas & Ana Belén Soto Cano,

Xénographies féminines dans l'Europe d'aujourd'hui,

Peter Lang, collection "Littératures de langue française", 2020.

EAN13 : 9782807603295 — 187 p.

Cet ouvrage collectif s’intéresse au phénomène de la littérature interculturelle en Europe depuis les dernières décennies du siècle passé jusqu’à nos jours. Les onze essais réunis dans ce volume analysent différentes thématiques (déplacement, exil, déracinement, changement de langue, création littéraire et société d’accueil), traitées par des auteures aux optiques très variées en fonction de leur pays d’origine, l’Europe étant leur lieu d’arrivée.

Le terme xénographie féminine désigne une vaste constellation de situations de femmes liées à l’immigration, à l’exil et au voyage volontaire, dont la caractéristique principale est la rencontre avec l’altérité sous différentes manifestations (linguistiques, sociales, culturelles, artistiques et idéologiques). Les xénographies occupent donc une place privilégiée dans la littérature européenne contemporaine, articulée autour d’une diversité d’espaces et de champs littéraires révélateurs d’une identité européenne supranationale.

Les textes sont articulés autour de trois grands axes où les auteures étudiées montrent leur apport et leur originalité à la conception des xénographies féminines. Ainsi sont objet d’étude dans le premier axe, «Entre deux mondes», Fatou Diome, Marzena Sowa, Najat El Hachmi, Laila Karrouch et Kaha Mohamed Aden. Dans le deuxième axe, «Questionnements identitaires», sont abordées Calixthe Beyala, Sema Kiliçkaya, Fatima Gallaire et Anna Moï. Dans le troisième axe, «Figures du retour», sont étudiés Hélé Béji, Fawzia Zouari, Éléni Dikaiou, Cypris Kophidès, Allain Glykos et Nahal Tajadod.

Ce volume offre une réflexion littéraire sur la réalité plurielle de la société européenne contemporaine en tant que terre d’accueil et de dialogue interculturel et montre le dynamisme et l’intérêt des productions littéraires des femmes venues d’ailleurs.

Sommaire

Introduction

Entre deux mondes

Brigitte Le Gouez, Fra-intendimenti entre Italie et Somalie : pour une lecture de Kaha Mohamed Aden

Diego Muñoz Carrobles, Du Maroc à Barcelone : Laila Karouch et Najat El Hachmi, deux écrivaines catalanes d'origine marocaine

Ana Belén Soto Cano, La transition démocratique en Pologne dans l'œuvre de Marzena Sowa

Arzu Etensel Ildem, Fatou Diome : une œuvre à cheval entre la France et le Sénégal

Questionnements identitaires

Margarita Alfaro Amieiro, Calixthe Beyala ou la quête de la féminitude dans les essais Lettre d'une Africaine à ses sœurs occidentales et Lettre d'une Afro-française à ses compatriotes

Vassiliki Lalagianni, Frontières, migration et sujet transnational chez Sema Kiliçkaya

Beatriz Mangada Cañas, Topographies du déplacement et poétique francographe chez Anna Moï

Christina Oikonomopoulou, De l'exil territorial et intérieur à l'émergence d'une nouvelle identité : la femme dépaysée dans le théâtre de Fatima Gallaire

Figures du retour

Angelika Frühwirth, L'Iran postrévolutionnaire par "ouï-dire" : la poétique de distance dans Elle Joue de Nahal Tajadod

Adelaida Porras Medrano, L'espace maghrébin au féminin : Hélé Béji et Fawzia Zouari

Stéphane Sawas, Les femmes et la mémoire de l'Asie Mineure chez les écrivains grecs de la diaspora

Notices bio-bibliographiques

Index