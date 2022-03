Aujourd’hui presque oublié, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) est pourtant une figure majeure de la vie intellectuelle et institutionnelle du Siècle des lumières. Cet ouvrage se propose de renouveler l’image du savant en approfondissant la genèse et l’évolution de sa pensée philosophique. L’identité du « Maupertuis philosophe » se construit en parallèle avec celle de l’« académicien » et du « polémiste ». C’est pourquoi ce volume consacre aussi un large espace à l’étude des milieux académiques où Maupertuis travailla, à Paris comme à Berlin, ainsi qu’aux controverses auxquelles il prit part.

Marco Storni est docteur de l’École normale supérieure de Paris et de l’Université de Bologne. Il a été collaborateur scientifique à l’Université de Neuchâtel, boursier Herzog-Ernst au Forschungszentrum Gotha de l’Université d’Erfurt et chercheur postdoctoral à l’Université Ca’ Foscari de Venise. Depuis 2020, il est chercheur postdoctoral à l’Université de Neuchâtel.

