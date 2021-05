Marcel Spada (1923-2014)

Textes, études et inédits réunis par Michèle Gorenc

Var & Poésie, 2021.

Qui connait Marcel Spada ?

Et pourtant, poète, essayiste, critique littéraire, Marcel Spada a écrit une œuvre dense, profonde, à chaque fois nouvelle dans sa forme et dans sa conception, orientée principalement vers l’expression du merveilleux. Son style, ses thèmes, le tour de sa pensée furent appréciés aussi bien par Francis Ponge (« du plus grand art ») que par Julien Gracq (« une remarquable écriture », une « façon aigüe et originale de traiter les grands sujets »).

Cet ouvrage présente des témoignages qui évoquent cet ancien élève de l’École normale de Draguignan, puis de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud, major de l’agrégation de Lettres, conseiller culturel à Istanbul, Trieste, Palerme, Gand, professeur de poésie contemporaine à l’Université Paul-Valéry de Montpellier. Des citations choisies dans sa bibliographie critique et des études universitaires sur l’œuvre publiée suggèrent des thèmes pour la recherche scientifique. Enfin des extraits de ses inédits laissent entrevoir la diversité de son œuvre, le renouvellement constant de son inspiration et de son écriture ainsi que les facettes de son art : efficacité du style, rigueur du jugement, saveur de l’humour, intransigeance du regard. De nombreux documents iconographiques enrichissent l'ouvrage qu'on peut se procurer en version papier auprès du laboratoire Babel de l'Université de Toulon.

Sommaire

Préface par Michèle Gorenc

Témoignages

Toulon, années 50 de Michèle Gorenc

Gratitude de Marcel Migozzi

La présence et la distance de Robert Bréchon

Marcel Spada à Palerme de Anna Maria Rubino Campini (Traduction de Cindy Doneda et Adrien Vezzoso)

Marcel Spada en Languedoc de Robert Bessède

Un témoignage vivant : Marcel Spada en différé de Christian Talin

Marcel Spada aux éditions Fata Morgana, entretien de Bruno Roy

Lectures critiques

Etudes

Sur Les Jumeaux solitaires de Marcel Spada Extrait : « Première désincarnation provisoire » de André Ughetto

Promenade à l’aplomb d’un parc Extrait : « Appointement d’un parc à la française » de Cédric Lerible

L’arc d’Eros dans l’œuvre critique de Marcel Spada Extrait : « Le rituel romanesque de Georges Bataille » de Patrick Hubner

Simulacres, le musée merveilleux de Marcel Spada Extrait : « Sur quelques succubes de Gustave Moreau » de Michèle Gorenc

Jean et Salomé : relecture d’une légende, Extrait : « La danse de Salomé » de Guy Auroux

René Descartes ou ce « je est un autre », Extrait : « Codicille au Cogito » de Anne-Marie Vidal

Marcel Spada : énigme ou paradoxe ? de Gil Jouanard

Inédits (Fragments)

Nadir

Mes Italies

Bilingue

Traduit de Venise

Approche du Faune

Le sourire de Judith

Le Poème des Poèmes

Au temps de l’empire T’ang

Le dix août 1988, à Nîmes

L’esprit gyrovague

En marge d’un bestiaire

L’homme et les mots, obstinément

Les souffrances du jeune Schiele

Dans l’intermonde

In fine

Bibliographie.

Publications du laboratoire Babel, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines,

Université de Toulon, CS 60584, 83041 Toulon Cedex 9

Commande du volume papier à cecile.dalmasso@univ-tln.fr.