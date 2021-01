University of Chicago

Marcel Proust: Contested Legacies (online conference)

University of Chicago, May 14, 2021

Keynote speakers:

Prof. Hannah Freed-Thall, New York University

Prof. Isabelle Serça, Université Toulouse – Jean Jaurès

English version:

Marcel Proust’s In Search of Lost Time has slowly built its reputation as one of the most influential works of 20th-century French literature. The overwhelming tide of Proustian criticism started in the 70s has transformed this novel into a monument under whose shadow writers have long strived to find their place. The Abbé Mugnier said of Proust, after his death, “nul n’est moins mort que lui”. Indeed, Proust has been a haunting presence—a real literary revenant—for many writers of the 20th and 21st century.

The presence of a strong philosophical investigation within In Search of Lost Time, its peculiar involvement with social and political issues, and Proust’s exploration of unprecedented narrative strategies are some of the factors that contributed to establishing this novel as one that reframed the scope of the art of fiction. In the timeline conducting to our contemporary age, this work has been perceived as at once a point of culmination of this particular art and the principal seed of its stagnation. What can be written after a work that Roland Barthes labeled as “the general mathesis, the mandala of the entire literary cosmogony”? For instance, in the 60s, Alain Robbe-Grillet promotes the quest for a new novel as an attempt to restore observation over explanation, and to reduce the subject to its role of witnessing the mere “presence” through which “objects and gestures establish themselves” in the world. After this movement against the Proustian narrative and towards depersonalization, also sealed by the “death of the author” described in Barthes’ and Foucault’s well-known essays, the 80s staged an autobiographical turn that paved the way to new experimentations. Contemporary literature has seen a proliferation of novels that play, for instance, with subjectivity in relation with history, collective memory, social norms regulating sexuality, so that the boundaries between fiction and non-fiction are constantly shifting. It is important, then, to reconsider Marcel Proust’s novel retrospectively, to evaluate its impact on the treatment of these issues and its significance in the present age.

The objective of this one-day conference is to take the contested and numerous legacies of In Search of Lost Time as a starting point for a discussion on further developments of the genre of the novel, both in France and beyond, as well as for a reflection on its philosophical implications for 20th-century theories on and representations of subjectivity. More than any other novel of its time, in fact, In Search of Lost Time provides an insight on what Thomas Pavel defines as literature’s “relevance for issues of immediate human concern”. How does the novel as a genre answer fundamental questions related to the perception of our interiority and, at the same time, our experience of the world? What is the particular contribution of Proust’s writing to this investigation? What has been the adaptability of this work in other contexts? Roger Shattuck reminds us that here lies the difficulty of the Proustian text: “what he says intimately concerns our consciousness of ourselves as human beings faced with the appalling responsibility of living our lives”.

We welcome papers in either French or English on any aspects of Proust’s legacies in 20th- and 21st-century literature, art and philosophy. While we still consider traditional presentations (15-20 minutes), we strongly encourage proposals of alternative formats suitable for the online setting, such as roundtables, panels of flash presentations (3-5 minutes), discussions around an academic work in the field, reading groups with papers circulated in advance, etc.

Please send your conference proposals (250-300 words) accompanied by a short biographical note by February 1, 2021 to the following address: contestedlegacies2021@gmail.com.

Version française :

L’œuvre romanesque de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, s’est imposée au cours du XXe siècle comme l’une des plus influentes de toute la littérature française. L’épanouissement de la critique proustienne à partir des années 1970 a lentement transformé ce roman en un monument à l’ombre duquel beaucoup d’écrivains ont lutté pour trouver leur place. L’abbé Mugnier aurait dit de son auteur : « nul n’est moins mort que lui ». Il avait bien raison, car Proust a été une présence incontournable, voire un véritable revenant littéraire pour plusieurs artistes après lui.

Parmi les nombreux aspects innovateurs introduits par Proust, il y en a certains qui font de la Recherche une œuvre en mesure de redéfinir le champ de l’art romanesque, comme par exemple la nature philosophique de l’enquête qui y est menée, l’engagement tout particulier de l’auteur avec les questions sociales et politiques de l’époque et le recours à des stratégies narratives inédites. Encore aujourd’hui, la Recherche est considérée comme le point culminant de cet art aussi bien que la cause principale de son épuisement. Que peut-on écrire après un roman que Roland Barthes a défini comme « la mathesis générale, le mandala de toute la cosmogonie littéraire » ? Pendant les années 1960, Alain Robbe-Grillet a essayé de concevoir un nouveau roman, où l’observation l’emportait sur la digression explicative, et où le sujet reprenait son rôle de simple témoin face à la « présence » des « objets » et des « gestes », sans aucune « théorie explicative qui tenterait de les enfermer dans un quelconque système de référence, sentimental, sociologique, freudien, métaphysique, ou autre ». Après ce mouvement contre un modèle de récit proustien et pour une dépersonnalisation du roman, scellée aussi par les célèbres essais de Barthes et de Foucault sur « la mort de l’auteur », les années 1980 ont vu un resurgissement de l’autobiographie qui a favorisé l’essor de nouvelles expériences romanesques. La littérature contemporaine joue en effet avec la participation du sujet à l’Histoire, la tension entre sujet et collectivité, le rôle de la sexualité dans la formation de l’individu et des normes sociales, d’une manière qui met en question la séparation entre fiction et non-fiction. Au sein de ces nouvelles tendances romanesques, l’héritage proustien a une importance capitale.

L’objectif de notre journée d’étude est de prendre cet héritage parfois problématique comme point de départ pour une conversation sur les développements du genre romanesque en France et ailleurs, aussi bien que pour une réflexion sur l’étude du sujet du point de vue philosophique aux XXe et XXIe siècles. Plus que tout autre roman de son temps, À la recherche du temps perdu adresse des questions liées à la raison d’être du genre, orienté à assouvir le besoin de compréhension de l’être humain face à une réalité complexe. Quelles sont les réponses offertes par le roman en ce qui concerne la perception de soi et de soi dans le monde ? Comment Proust contribue-t-il à cette exploration philosophique ? Dans quels autres contextes l’universalité de ces questions a-t-elle favorisé des transpositions de cet ouvrage ? Roger Shattuck nous rappelle qu’en cela consiste justement l’obstacle principal du texte de Proust : « what he says intimately concerns our consciousness of ourselves as human beings faced with the appalling responsibility of living our lives ».

Nous acceptons des propositions en français ou en anglais sur tout aspect concernant l’héritage proustien dans la littérature, les arts et la philosophie des XXe et XXIe siècles. Tout en prenant en considération des présentations traditionnelles (15-20 minutes), nous privilégierons des contributions alternatives, s’adaptant au cadre virtuel du colloque, comme par exemple des tables rondes, des présentations brèves (3-5 minutes), des groupes de lecture d’un ouvrage de critique ou bien des ateliers avec des textes partagés par avance.

Nous vous prions d’envoyer un résumé de vos contributions accompagné d’une courte biographie avant le 1er février 2021 à l’adresse suivante : contestedlegacies2021@gmail.com.