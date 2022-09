Marcel Manville (1922-2022) : L’anticolonialisme à la barre

par Christiane Chaulet Achour

"[…] Ce 18 juillet 2022, c’était le centenaire de la naissance de ce grand militant anticolonialiste et humaniste que fut Marcel Manville, célébré en Martinique, passé sous silence ailleurs. En ces temps où l’Algérie revient dans les médias à la suite de la visite officielle du président français à Alger et Oran, en août dernier, et où l’Histoire, proche et lointaine, des deux pays en interaction semble devoir prendre des directions de recherche en profondeur, certains acteurs ne peuvent être oubliés. C’est le cas de Marcel Manville à la fois comme individu (qui a eu le privilège de le connaître ne peut oublier sa chaleur, la force de la transmission de ses convictions, son humanité rayonnante, son exubérance contagieuse) et comme représentant des militants non Algériens, engagés dans la lutte de libération de cette colonie. Revenir sur l’engagement et le parcours de Marcel Manville est aussi une manière de participer à faire reculer une part de l’invisibilité de cette Histoire si complexe Algérie/France où les Antilles ont leur part. […]

Lire la suite sur Diacritik.com…