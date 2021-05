Archives immatérielles: des défis de la création dans le contexte numérique

L'une des préoccupations récurrentes à travers les transformations technologiques, notamment celles marquées par le développement de l'informatique et des médias numériques, concerne la manière de penser la créativité et la notion d'archivage dans un scénario de plus en plus centré sur la technologie. En même temps que le technocentrisme fait douter de l'existence de l'auteur, en suggérant une type d'automatisation et de contrôle de l'acte de création, il révèle également un parcours d'expérimentation croissant, marqué par l'appropriation des pratiques, des matérialités et des archives.

La prise en compte du transit entre l'analogique et le numérique et le paradigme informatique comme procédure de création, d'interaction et de « remédiation » ajoutent des couches à la complexité des processus qui, à leur tour, défient les études de la critique génétique.

La 44e édition de Manuscrítica cherche des propositions d'articles qui explorent les implications et le potentiel de la procédure comme outil d'analyse dans le contexte du transit entre le numérique et l'analogique. Cette édition spéciale s'intéresse également à la recherche de perspectives sur la création en tant que phénomène culturel, social et technologique, ainsi que des propositions qui traitent de la production artistique et communicationnelle dans les nouveaux médias à l'égard d'une perspective critique et procédurale.

Les thèmes d'intérêt comprennent les sujets suivants, bien qu'ils ne soient pas limités à eux :

Effervescence des archives à caractère autoréférentiel, éphémère et immatériel ;

Les nouveaux espaces de mémoire et de construction d’essais : l'ubiquité des documents numériques en ligne : réseaux sociaux, plateformes, blogs et games en tant que support de création

Archives numériques et pratiques analogiques : comment le stockage d'images numériques s’insère dans la création;

Interroger l'idée d'un sujet distribué et / ou éloigné ;

Potentialités pour des travaux collectives et symbiose technologique dans la création ;

Défis dans la documentation et la représentation des travaux, des œuvres et des expositions de nature hybride et computationnelle ;

"Art télématique", poétique et interactions ;

Œuvres et / ou expositions individuelles, collectives dans des systèmes numériques et en ligne;

Modes de présence : projets institutionnels d'expositions, de spectacles et de commissariats créés pour des systèmes en ligne ;

Les ensembles de données en tant que matériel créatif : potentiel;

Désarchiver les pages Web: comment gérer les traces de processus;

Erreur, hasard et interférence : glitch art et / ou art fractal ;

Cybernétique et féminisme : le procédural comme multiplicateur de perspectives ;

Vision par ordinateur et images opérationnelles ;

Intelligence artificielle, algorithmes, apprentissage automatique et créativité.



