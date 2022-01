Maîtrise en pratique théâtrale (M.P.T.) (mise en scène)



Créé à l’automne 2004, ce programme innovant permet aux étudiants et étudiantes de recevoir une formation pratique rigoureuse axée sur le répertoire, tout en approfondissant leurs connaissances des deux traditions théâtrales principales du pays. Le programme encourage l’exploration esthétique en exposant les étudiants à diverses approches : la production traditionnelle centrée sur le texte, la représentation dite «postdramatique» ainsi que certaines formes de mise en scène spécifiques au théâtre de création.

Les cours sont offerts par le personnel enseignant du Département de théâtre qui compte des praticiens reconnus et lauréats de nombreux prix, notamment Joël Beddows, Daniel Mroz, Kevin Orr et Anne-Marie Ouellette.

Les cours en dramaturgie et en théorie de l’événement théâtral sont offerts par des chercheurs et conseillers dramaturgiques praticiens, tels que Louise Frappier, Yana Meerzon, Kathryn Prince et Sylvain Schryburt.

De plus, les étudiants ont l’opportunité de travailler avec des metteurs en scène professionnels reconnus. Certains étudiants ont été assistants à la mise en scène auprès d’artistes tels que Richard Rose, Diana Leblanc et Peter Hinton; d’autres ont suivi des cours de maître animés par des metteurs en scène de réputation internationale dont Denis Marleau, David William, Alexandre Marine et Jean-Marie Papapietro. Les «étudiants-metteurs en scène» bénéficient également de l’expertise d’acteurs professionnels de la région d’Ottawa-Gatineau pour compléter leurs exercices pratiques.



Afin de garantir aux étudiants un enseignement de qualité, le programme est contingenté : seulement deux candidats sont admis par année et le programme se limite en tout temps à quatre étudiants.



Seuls des étudiants à temps plein seront admis et ces derniers ont la possibilité d’obtenir des bourses et des postes d'assistants d'enseignement.



Pour de plus amples informations, veuillez contacter Anne-Marie Ouellet, directrice des programmes de BPT et de MPT.



La date limite de la demande d’admission est le 1er février 2022: http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1726&monControl=Programmes&ProgId=829