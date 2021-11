Suite au récent lancement de notre Carnet Hypothèses Maisons de poètes / Homes of poets, nous sommes heureux de vous annoncer la création d'une rubrique "entretiens (in) situ".



La première série d'entretiens podcastés « Maisons de poètes hors les murs » porte sur les entreprises contemporaines de valorisation de Maisons de poètes qui interrogent la « dématérialisation », la « déconstruction », voire la « destruction » au propre comme au figuré, des maisons originelles, soit que la valorisation se fasse hors site (musée, galerie…), soit « virtuellement » grâce à des dispositions numériques (« e-musée », « visite virtuelle » par exemple).



Le premier podcast vidéo vous propose une présentation de l'e-musée Annie Ernaux par sa fondatrice et curatrice, Michèle Bacholle (Professor of French Studies, Eastern Connecticut State University), suivi d'un entretien avec Michèle Bacholle. Les vidéos de la présentation et de l'entretien peuvent être visionnées ici.



Un second podcast vidéo constitué d'une présentation du site andrebreton.fr et d'un entretien avec sa curatrice, Constance Krebs, sera très prochainement mis en ligne.



Responsables : Marie-Clémence Régnier (Université d'Artois) et Bertrand Bourgeois (The University of Melbourne)