Chroniques du plateau-Mont-Royal

MICHEL TREMBLAY

Actes Sud

coll. Thesaurus

Novembre 2019

1102 pages

ISBN 978-2-330-12656-8

prix indicatif : 29, 00€

La Grosse Femme, Thérèse, Pierrette, Edouard, Albertine, Marcel... ce volume est l'occasion de retrouver, dans un Montréal plus vivant que jamais, les personnages hauts en couleur du grand cycle romanesque de Michel Tremblay, dramaturge et romancier.

*

Revue de presse :

Zoé Courtois, Le Monde des Livres

« Voilà, dans les Chroniques du Plateau-Mont-Royal, le sublime et le trivial qui coexistent en harmonie, tous deux pareillement poétiques. Et précieusement informatifs. »« Michel Tremblay écrit avec virtuosité la vie - son désordre, ses traductions sensorielles, sa touchante et tenace résistance à la misère - et prolonge avec force celle d’une époque. »

Monique Verdussen, Arts Libres

« Il amuse, houspille, exaspère. Il est. Multiple. Tendre et cruel. Vivant et attachant. »