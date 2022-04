L’universalisme français et les juifs

Le débat public français charrie une singulière conception de l’universalisme, généralement perçu comme incompatible avec les particularismes : les communautés religieuses ou ethniques, dit-on, doivent renoncer à leurs différences pour entrer dans la communauté nationale. Ce livre important montre que cette conception étroite et rigide est bien plus récente qu’on ne le croit.

Grâce à une lecture attentive de la manière dont les responsables politiques, les romanciers, les philosophes ou les cinéastes français ont abordé la question de l’intégration des juifs entre le XVIIIe et le XXe siècle, Maurice Samuels explique que différentes conceptions de l’universalisme n’ont cessé de s’affronter. Et que certaines d’entre elles, parfaitement républicaines, ne cherchaient aucunement à éradiquer les particularités prêtées aux minorités juives.

Au contraire, c’est dans l’interaction avec ce particularisme, réel ou imaginaire, que s’est construit l’idéal universaliste français. D’où la tentation, dans certains cas, d’accentuer cette prétendue différence pour montrer la force de l’universalisme français : si la France est capable de faire des juifs des citoyens, n’est-ce pas la preuve de son exceptionnel pouvoir inclusif ?

Analysant avec une grande finesse le rapport ambigu que les élites intellectuelles et culturelles françaises ont longtemps entretenu avec les minorités juives, depuis l’abbé Grégoire jusqu’à Jean-Paul Sartre, en passant par Émile Zola ou Jean Renoir, ce livre ouvre des perspectives essentielles, qui éclairent de façon inédite les débats actuels sur le « communautarisme » et le « séparatisme ».

Table des matières

Introduction

Les ambivalences de l’universalisme français

L’universalisme a une histoire

Entre philosémitisme et antisémitisme

Les juifs et les autres minorités

Questions de méthode

1. La Révolution reconsidérée. À l’origine d’un universalisme pluraliste

« Forçons-les à changer »

« Rendre les juifs heureux »

Juifs, acteurs et bourreaux

Le contrecoup de l’émancipation

La loi napoléonienne

2. Rachel Félix à la Comédie-Française. Le triomphe d’une étoile juive française

Les juifs au centre du jeu

Rachel et ses critiques

Rachel et l’universalisme

Rachel et le pluralisme

La révolution de Rachel

3. Juifs et musulmans en Algérie. Théophile Gautier et l’universalisme dévoyé des colonies

Des « sujets » privés de citoyenneté

Régénérer les juifs algériens

« La Juive de Constantine »

L’universel juif

4. Derrière l’affaire Dreyfus. Le philosémitisme ambigu d’Émile Zola

Les juifs et l’argent

L’Affaire

L’universalisme de Vérité

Zola et la « question juive »

5. Le « juif » dans La Grande Illusion. L’universalisme inclusif de Jean Renoir

Controverse critique

Les juifs au cinéma

Caractériser « le juif »

Inclusion symbolique

Les usages d’un stéréotype

6. La fin de l’assimilation ? Jean-Paul Sartre face à la « question juive »

La guerre aux juifs

Portrait de l’antisémite

Portrait du juif

Authenticité et assimilation

Au-delà de l’universalisme

Conclusion. L’universalisme malmené

Index.