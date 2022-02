Volume réunissant trois études sur l'écrivaine Helena Janeczek ainsi qu'une bibliographie complète de l'auteure. Parution : mars 2022.



Helena Janeczek, l’une des voix les plus lucides et les plus engagées de la littérature italienne contemporaine, défie le lecteur avec une écriture où l'autobiographie à l’allure d’autofiction s'inscrit dans une dimension fictionnelle et épique plus large de l’histoire du XXe siècle. Une écriture qui tire son origine de sa propre histoire personnelle en tant que fille de Juifs polonais ayant survécu à la déportation. L'héritage post-mémorial de la tragédie familiale de l'écrivaine pose alors la question de l'identité et de l'héritage d'une expérience traumatisante commune à toute une génération d'Européens. Dans ses romans, outre sa famille et la communauté juive, revivent de nombreux personnages, également historiques, qui ont lutté contre le nazisme et qui acquièrent une aura quasi mythique. L'intérêt pour l'histoire et la question de la post-mémoire vont de pair avec l'attention au présent qui prend la forme d'un engagement politique et citoyen par une intense activité éditoriale. La réflexion sur son propre temps se nourrit de la connaissance non seulement des événements tragiques du siècle dernier mais aussi de phénomènes sociaux plus récents. La création narrative, qui interroge la nature et le fonctionnement de la mémoire personnelle et collective, est précise dans ses implications historiques, envoûtante dans son orchestration et dans la pluralité des voix mises en scène. L'invention dépasse ainsi les limites de la reconstruction historiographique en proposant une vérité textuelle structurée de manière polyglotte qui recompose, en les sublimant, les souffrances de millions de personnes.



INDICE

Introduzione

1. Tra cronaca e Storia: creazione letteraria e partecipazione civile nei racconti e negli scritti giornalistici, di Ketty Zanforlini

1.1 Epica e realismo, narrativa e giornalismo: all’ombra di Levi e Pasolini

1.2 Io sono voi. La cronaca al servizio della Storia, la Storia nella cronaca: visioni multiprospettiche

1.3 Io sono l’altro: empiria e focalizzazione zero

1.4 Io sono io: la scrittura giornalistica come mezzo di partecipazione diretta

1.5 L’esperienza indiana e la funzione dello scrittore nel panorama intellettuale contemporaneo

2. Esperienza, postmemoria e scrittura in Lezioni di tenebra e Le rondini di Montecassino, di Maria Pia De Paulis

2.1 Esperienza e inesperienza nella narrativa degli anni Zero

2.2 Fra Dopostoria e postmemoria

2.3 Lezioni di tenebra: dalle tracce del trauma alla postmemoria

2.4 Le rondini di Montecassino: la costruzione della memoria « nel segno del padre »

3. Poliglossia, identità e mito in Cibo e La ragazza con la Leica: un approccio psicoanalitico, di Adelia Lucattini

3.1 L’amore primario nutrimento della mente

3.2 Persone e luoghi come tessere di un mosaico inconscio

3.3 La poliglossia: contenitore di rimozioni inconsce ed emozioni scomode

3.4 Gerda Taro: ologramma di passione e dolore

3.5 Gerda Taro: personaggio trait d’union tra la Storia e il mito

3.6 Conclusione a ritroso: salvare dall’oblio

Scheda biografica

Bibliografia di Helena Janeczek

Indice dei nomi