Barthes/Quignard. L’idée de littérature au tournant du XXIe siècle

Mathieu MESSAGER

P.U.R., 2021

204 p.

ISBN : 978-2-7535-8054-1

20 EUR

Cet ouvrage relie deux générations. Il s’intéresse à des auteurs dont l’ambition théorique s’adosse à une écriture littérairement assumée. La question qui l’anime est d’ordre généalogique : il cherche à comprendre ce que la « littérarisation » des formes du discours savant (philosophie, anthropologie, psychanalyse, etc.) peut nous dire, en retour, de l’idée que la littérature se fait d’elle-même. Il montre ainsi combien la revendication d’un savoir de la littérature tient à la fois de la fierté et de la résistance : de plus en plus contestée dans sa capacité à formuler des vérités, la littérature entend faire de sa relégation symbolique le lieu même d’une réaffirmation statutaire.

Avec le soutien de l’université de Nantes.

