La Légende des objets. Le cabinet de curiosités réfléchi par son catalogue (Europe, XVIe-XVIIe siècles)

Myriam Marrache-Gourraud

Droz, 2020

55 CHF – ISBN : 978-2-600-06019-6

DESCRIPTION

C’est par l’intermédiaire de leur catalogue que les premiers cabinets de curiosités se sont fait connaître dans toute l’Europe. Pris entre le bruit du monde et les grandes orgues de la « littérature », ces livres sont pourtant méconnus, délaissés par la critique. Or, leurs mots, leur langue, leurs stratégies éditoriales, rien n’est indifférent aux auteurs conscients des enjeux d’une production qui passe les frontières génériques. Écrits pour le lecteur affamé de narrations épiques comme pour l’érudit en quête d’observations savantes, entre lieu de mémoire et éloge du bizarre, ces textes prétendent patrimonialiser les curiosités, tout en rendant expressive l’intensité de leur présence. Cette étude est la première à affronter la question d’une poétique de la curiosité. À la lumière de textes inédits ou nouvellement traduits, elle analyse la complexité de ces « légendes » chargées de penser, classer et faire parler les objets inertes, ouvrant une réflexion sur les premiers cartels de nos musées.

TABLE DES MATIÈRES

CATALOGUS ILLUSTRIUM HOMINUM ET AMICORUM Introduction

PREMIÈRE PARTIE LE LIVRE ET LA COLLECTION

Chapitre premier. Ce qu’écrire veut dire Le livre porte-voix Le livre en représentation : exposer, conserver

Chapitre II. Forger le dictionnaire de la curiosité Dans la langue vernaculaire des princes Vocabulaire non réservé au prince Mots de la rhétorique et du commerce Emprunts bibliques

Chapitre III. La langue des curiosités Les langues anciennes La langue vernaculaire La musique barbare des langues du Nouveau Monde Conclusion. Le vêtement du discours

SECONDE PARTIE « ÉCRIRE CURIEUSEMENT »

Chapitre IV. Entrer dans la légende, ou la tentation du récit Les collections tapies dans le récit Quand le monstre est la Muse

Chapitre V. La description, ou l’ostensoir du discours La vitrine de l’ekphrasis : placere Restaurations érudites : docere L’herméneute singulier : movere

Chapitre VI. La liste, ou le monde mis en pièces Concordia discors L’« art merveilleux de la variété » Une poétique de l’oeil Combinatoires agonistiques

Conclusion. Topiques de la légende

ÉPILOGUE

Les moyens et les fins de la curiosité À l’écoute de la merveille Le parti-pris des choses, au péril du discours Musées de papier, ou musées de chair et d’os ? Les dispersions du succès Dans le secret des bibliothèques

Annexe. Catalogues imprimés classés par date de publication Bibliographie Index nominum Index locorum Index rerum Table des illustrations

