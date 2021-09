M. Gueret-Laferté, D. Lechat, L. Mathey-Maille (dir.), Les émotions au Moyen Âge. Un objet littéraire.

Editions Droz

Coll. "Actes de Colloque de la Société de Langues et Littératures médiévales d’Oc et d’Oïl"

274 p. – 40 CHF – ISBN-13978-2-600-16312-5

Parution 09/2021

**

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION. Les émotions au Moyen Âge : un objet littéraire (Michèle Guéret-Laferté, Didier Lechat et Laurence Mathey-Maille)

PREMIÈRE PARTIE AUX ORIGINES DE L’HISTOIRE DES ÉMOTIONS

Damien Boquet, L’histoire des émotions comme récit

Gioia Paradisi, Remarques sur l’affectivité dans le Breviari d’Amor. L’enseignement d’Augustin, le discours anti-érotique et les émotions dans le récit de la Chute

Beate Langenbruch, La Recherche sur les émotions épiques médiévales : premiers jalons

DEUXIÈME PARTIE LES ÉMOTIONS À L’ÉPREUVE DES FORMES LITTÉRAIRES

Magaly Del Vecchio, « Grans fut li deuls, li bruis et la rançons ». La tristesse comme objet littéraire dans La Prise de Cordres et de Sebille

Lisa Sancho, La honte est-elle l’émotion d’un genre littéraire en particulier ?

Flore Verdon, Le traitement littéraire des émotions dans les lais, une caractéristique fondamentale du genre ?

Gabrielle Grandcamp, Créer, mettre en scène et susciter l’émotion. La dramaturgie des Miracles de Nostre Dame par personnages (1339-1382)

Camille Carnaille, Entre semblant et émotion

TROISIÈME PARTIE GRAMMAIRE DE L’ÉMOTION

Guillaume Oriol, Écrire l’inintelligibilité de l’amour : analyse stylistique des métaphores « émotionnelles » chez les troubadours du trobar clus

Anatole Pierre Fuksas, Amor et crieme dans Cligès de Chrétien de Troyes, les épigrammes de Serlon de Wilton et une épître ad Lucilium de Sénèque

Sandrine Legrand, Pleurer la mort du héros : la mort d’Hector dans le Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure

Gérard Gros, La joie d’être guéri. L’expression de l’émotion chez les miraculés de Soissons dans deux Miracles de Nostre Dame de Gautier de Coinci

Claire Donnat-Aracil, « Trop a le cuer vain qui ne te sert par grant deduit ». La joie et la douceur dans l’écriture de Gautier de Coinci

QUATRIÈME PARTIE SUBJECTIVITÉ DES ÉMOTIONS

Mireille Demaules, Entre plaisir et déplaisir : le récit de rêve et ses émotions dans la littérature médiévale

Anna Loba, « Extreme dolour et liesse ne se pevent celer ». Les émotions au service de la politique et de la morale dans l’oeuvre de Philippe de Mézières

Sébastien Douchet, « Ha Ha lets laffe at this lye ». Émotion de lecture et note marginale dans l’exemplaire BnF Res. Ye 851 des Loups ravissans ou Doctrinal moral (Antoine Vérard, 1505)

Présentation des auteurs

Accès en ligne