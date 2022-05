Cet ouvrage s'interroge sur les outils, les méthodes et les finalités de l'enseignement des littératures asiatiques, principalement en France, aussi bien dans le cadre d'un apprentissage des langues et civilisations asiatiques que dans le cadre des études littéraires générales et comparatistes. La réflexion porte plus particulièrement sur la place et les usages de la traduction (d'une langue asiatique à une langue européenne, mais aussi de la littérature à d'autres médias) comme moyen d 'accès indispensable à des littératures écrites dans des langues peu ou pas accessibles, mais aussi à la littérature en général, que ce soit dans l'enseignement secondaire ou supérieur.

Une quinzaine de chercheurs, enseignants des langues et littératures asiatiques, traducteurs ou comparatistes, en s'appuyant sur leurs expériences d'enseignement, de traduction et de transmission des littératures de diverses aires asiatiques (Chine, Corée, Inde, Japon, Thaïlande, Tibet et Vietnam), font part de leurs difficultés ou interrogations et avancent des propositions afin de contribuer à une future théorisation et modélisation de la didactique des littératures étrangères où la traduction aurait toute sa place.

Ont contribué à cet ouvrage :

Annie CURIEN, Muriel DETRIE, Eun Jin JEONG, Pierre KASER, Moduk KOO, Claudine LE BLANC, Shih-Lung LO,

Paolo MAGAGNIN, Nicoletta PESARO, Françoise QUILLET, Françoise ROBIN,

Cécile SAKAI, Daniel STRUVE, Thanh- Vân TON THAT, Apisit WARAEKSIRI



Ouvrage publié avec le soutien du CERLOM de l'Inalco et du CERC de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3