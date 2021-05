Mehdi Derfoufi

Racisme et jeu vidéo

MSH éditions

ISBN : 978-2-7351-2440-4

240 p.

13,00 €

PRÉSENTATION

En 2007, le monde du jeu vidéo est secoué par une violente polémique au sujet du jeu vidéo Resident Evil 5. Ce dernier est accusé de faire commerce du racisme, en invitant à se glisser dans la peau d'un américain blanc body-buildé, missionné dans une région africaine anonyme, et tuant des dizaines d'hommes et de femmes noires présentées comme de dangereux zombies infectés du virus T. Depuis, la communauté des joueurs et joueuses de jeux vidéo interpelle régulièrement les créateurs et créatrices des jeux sur les questions du racisme et du sexisme.

Dans son ouvrage, Mehdi Derfoufi analyse les rapports de force qui structurent l'industrie du jeu vidéo, dévoilant comment le racisme se niche parfois insidieusement au cœur de scénarios de jeux vidéo à succès. Il nous invite à nous questionner. Quels sont les pays qui pèsent sur les milliards d'euros du marché mondial du jeu vidéo ? Qui sont les game designerset auteurs des jeux ? Comment les représentations racistes sont-elles véhiculées à travers les personnages et les imaginaires vidéoludiques ?

L’auteur nous dévoile avec brio les logiques racialisantes à l’œuvre au sein d’un marché économique très concurrentiel où des stéréotypes exotisants servent régulièrement à faire vendre un jeu. Il nous montre aussi comment la division internationale du travail et la hiérarchie économico-politique Nord/Sud pèse sur le marché du jeu vidéo et ralentit l’émergence de nouvelles représentations. Pourtant, de nombreux espoirs, notamment dans les pays du Sud participent au renouvellement de la culture geek : face aux violences racistes, la riposte s’organise.

SOMMAIRE

Préface de Maxime Cervulle

Introduction

Racisme, sexisme, classisme : les logiques coloniales du jeu vidéo

Chapitre 1

Décoloniser le jeu vidéo ?

Chapitre 2

Politique des identités et marketing de la diversité

Chapitre 3

Alt-right, fachosphère et jeu vidéo

Chapitre 4

Au prisme du whitewashing : The Witcher 3et Kingdom Come : Deliverance

Chapitre 5

Stéréotypes, gameplay et représentations raciales : polémiques autour des minorités ethno-raciales dans les jeux vidéo

Chapitre 6

Le Japon : hyperculturalité et globalisation culturelle

Chapitre 7

Perspectives sur le gaming postcolonial