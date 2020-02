L'image de l'occident dans le roman arabe

Mojeb al-Zahrani

Erick Bonnier Éditions, coll. "Encre d'Orient", 2019.

382 p.

25,00 €

EAN : 9782367601762

Comment le romancier arabe a-t-il posé la problématique de l’Autre, l’Occidental ? Dans quelles perspectives littéraires, intellectuelles et idéologiques a-t-il traité cette problématique vieille de plus d’un siècle ? Sa conception de l’oeuvre romanesque dont il fait référence est-elle cohérente et lucide, ou au contraire, ambivalente et brouillée ? Son langage est-il dans le dialogue, élaboré et recherché, ou bien nourri de clichés et de stéréotypes répandus ? Enfin l’image globale qu’il se fait de son semblable et de l’autre émane-t-elle d’une réflexion esthétique et intellectuelle profonde, créative et critique ou plutôt d’un esprit « paresseux », conformiste empris de clichés médiatiques et figés dans des conjonctures passagères ? Telles sont les sujets principaux auquel se livre cette étude dans la critique littéraire moderne. Ce livre revient sur les événements littéraires importants ainsi que sur certaines figures emblématiques de la littérature arabe contemporaine.

De nationalité saoudienne, spécialiste de littérature comparée, Mojeb al-Zahrani était doyen de la Faculté des Sciences Humaines de l’Université Yamama en Arabie saoudite. Il est directeur de l’Institut du Monde arabe à Paris depuis 2016.