Paris (SCAD)

Lugné-Poe : nouvelles approches, nouvelles archives

Cette journée d’étude, organisée par Alice Folco (UMR Litt&Arts, Université Grenoble Alpes) et Sophie Lucet (Cerilac, Paris-Diderot, Université de Paris), en partenariat avec la Société d'Histoire du Théâtre, se tiendra le 18 juin 2021 à la Société des Auteurs Dramatiques (Paris) .

On se propose de revenir sur le parcours d’Aurélien Lugné-Poe (1869-1940), depuis ses débuts en 1888 au Théâtre Libre jusqu’à sa mort, à la fin des années 1930. Il s’agira de ré-envisager la place du fondateur du Théâtre de L’Œuvre dans l’histoire et l’historiographie de la mise en scène, en France et en Europe, et plus largement dans la vie théâtrale avant et après la guerre de 14-18 : l’on s’intéressera ainsi à la diachronie d’un parcours artistique qui ne saurait se réduire à la seule question de l’intercession du symbolisme au théâtre, ou à celle de la « mise en scène moderne ».

L’événement est conçu comme un atelier de travail et de discussion associant communications (25 minutes) et présentations d’archives (15 minutes) ; il se tiendra, le vendredi 18 juin 2021, à la Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques (SACD), où se trouve un important fonds Lugné-Poe. Ces travaux donneront lieu à une publication ultérieure dont cette rencontre constituera le moment préparatoire.

Seront privilégiées les propositions mettant en valeur des archives inédites, ou peu exploitées jusqu’alors, et/ou s’attachant à documenter les différentes facettes d’un infatigable artiste de la scène qui préférait se définir comme « homme de théâtre » plutôt que comme metteur en scène : acteur, régisseur, organisateur de spectacles, directeur de théâtre, tourneur, éditeur de revue, critique dramatique, etc.

*

Adresser les propositions avant le vendredi 12 février 2021 à :

alice.folco@univ-grenoble-alpes.fr & sphlucet@gmail.com

[un titre provisoire, une proposition d’une dizaine de lignes, et une brève présentation bio-bibliographique suffiront]

*

Bibliographie indicative

