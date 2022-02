Les co-éditeurs de cet ouvrage, Ludovic Cortade (New York University) et Guillaume Soulez (Sorbonne Nouvelle Paris 3), rassemblent un ensemble de contributions rédigées par des spécialistes de l’écrit et de l’écran permettant de penser l’écosystème formé par l’espace, le cinéma et la littérature. A partir des oeuvres d’écrivains et réalisateurs, parmi lesquels Emile Zola, Alfred Jarry, Julien Gracq, Jacques Demy, Agnès Varda, Marguerite Duras, Ousmane Sembène ou Edouard Glissant, les problématiques abordées dans ce volume inscrivent l’esthétique de la forme et de la réception dans une stratigraphie de méthodes et de concepts associant la géocritique, la poétique, l’esthétique et la géopolitique.

Les auteurs analysent l’espace et les métafictions géographiques, le transhumanisme, la critique de l’espace anthropocentré, la dimension scalaire de la réception et la signifi cation politique et mémorielle des limites de la représentation de l’espace dans le cinéma et la littérature. Ils interrogent également l’espace à travers le prisme de l’hybridité transculturelle des formes, des récits et de l’esthétique de la réception, participant à la recherche de l’éthique du lieu commun par la parole et l’image partagées à l’ère de l’Anthropocène.

Cet ouvrage paraît en complément de Littérature et cinéma : la culture visuelle en partage (co-édité par les mêmes auteurs). Les deux volumes s’inscrivent dans la nouvelle série « Studies in Film & Literature Cultures » consacrée à l’étude des rapports entre le cinéma et la littérature au sein de la collection Film Cultures de Peter Lang.

Introduction.

Penser l’espace avec la littérature et le cinéma. Réflexions sur le limes et le limen (Ludovic Cortade & Guillaume Soulez)

Première partie: Géographies critiques du texte et de l’image

1. Écrire au futur et filmer au passé: la Lune à proximité (Emmanuelle André)

2. Geographic Metafiction. Parodying the Spatial Archive in Speculative Literature and Film (Antje Ziethen)

3. Espace et posthumanisme: Le Monde sur le fil de R. W. Fassbinder et La Possibilité d’une île de Michel Houellebecq (Carlos Tello)

4. For a Spatial Poetics of Ethics (Robert Harvey)

5. The Crisis of Anthropocentric Space. Thinking the Politics of the Zone with Andrey Tarkovsky’s Stalker (Jeanne Etelain)

Deuxième partie: Stratigraphies en mouvement: lacunes et métamorphoses

6. One Down, One Up: Narrativity and Scalar Value (Derek Schilling)

7. Du théâtre à la télévision: Alfred Jarry, Jean-Christophe Averty et la (dé)spatialisation du monde (Barbara Laborde)

8. The Spatiality of Film and Literature: L’Eden et après and Topologie d’une cité fantôme by Alain Robbe-Grillet (Julia Dettke)

9. L’espace de la lecture. Reading and Meaning (Guillaume Soulez)

10. Passages de la poésie et du cinéma: pour une perspective géomédiatique à l’ère du numérique (Mathias Kusnierz)

11. Entre cercle et boîte: les voyages immobiles d’Olivier Smolders (Philippe Met)

12. Espace à conquérir: approches de la rue Vilin par Robert Bober et Georges Perec (Maylis Laureti)

Troisième partie: Géographies de contact

13. La ville intermédiaire: Nantes, Julien Gracq et Jacques Demy (Marc Cerisuelo)

14. Landscape Theory in Post-War Japanese Cinema: Fūkeiron in Adachi Masao’s A. K. A. Serial Killer (Becca Voelcker)

15. Une relecture transculturelle de l’espace du roman: de Thérèse Raquin d’Émile Zola à In Secret de Charlie Stratton (Élise Cantiran)

16. Politique de la surface: La Noire de … d’Ousmane Sembène (Nicolas Estournel)

17. Cartographies du théâtre comme lieu commun: Wajdi Mouawad et Edouard Glissant (Aurélie Chatton)

18. De pages en plages: Agnès Varda, Gaston Bachelard et le paysage marin (Nathalie Mauffrey)

