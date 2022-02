Les études visuelles ont transformé le champ des sciences humaines en introduisant de nouvelles perspectives d’analyse interdisciplinaires pour penser la culture visuelle: étude des dispositifs de vision, anthropologie de l’image, intermédialité.

Les co-éditeurs de ce volume, Ludovic Cortade (New York University) et Guillaume Soulez (Sorbonne Nouvelle Paris 3), proposent ainsi un ensemble de contributions novatrices rédigées par des spécialistes de l’écrit et de l’écran permettant de penser les rapports entre le cinéma et la littérature à travers le prisme de la culture visuelle.

Sont abordées les relations entre littérature occultiste et lanterne magique, le paradigme visuel chez Stendhal, le role des revues littéraires des années 1910, la visualité dans la poésie moderniste française des années 1920, la mise en page des films dans les collections littéraires, l’origine littéraire du glamour hollywoodien. Étudiées sous cet angle, les oeuvres de Jean Epstein, Marguerite Duras, Roland Barthes, Jean-Philippe Toussaint, Marie Etienne, Alain Robbe-Grillet, Spike Lee et Roberto Saviano, ainsi que les « vidéopoèmes » de Jérôme Game, apparaissent aussi comme les révélateurs et les creusets d’une relation évolutive entre littérature et cinéma.

Cet ouvrage paraît en complément de Penser l’espace avec le cinéma et la littérature (co-édité par les mêmes auteurs). Les deux volumes s’inscrivent dans la nouvelle série « Studies in Film & Literature Cultures » consacrée à l’étude des rapports entre le cinéma et la littérature au sein de la collection « Film Cultures » de Peter Lang.

Table des matières

Liste des illustrations

Remerciements



Introduction par Ludovic Cortade & Guillaume Soulez



Première partie : Histoire des regards et tournant visuel

1. La lanterne magique des occultistes (Thomas Meynier)

2. Le faux réveil, figure de passage (Diane Arnaud)

3. Le cinéma dans les revues littéraires et artistiques entre 1908 et 1919 (Carole Aurouet & Laurent Véray)

4. La théorie du cinéma de Jean Epstein et la culture visuelle de son époque (Chiara Tognolotti & Laura Vichi)

Deuxième partie : Visualités dans l’écriture

5. L’objectif, l’instantané et la projection : trois paradigmes pour penser la poésie moderniste française des années 1910 et 1920 (Nadja Cohen)

6. Trois sujets immobiles en quête d’une « littérature de la vision » : Barthes, Robbe-Grillet et Toussaint (Yue Zhuo)

7. L’acinéma de poésie. De quelques transactions entre texte et image animée dans l’œuvre de Jérôme Game (Mathias Kusnierz)

8. Fermer les yeux. Pour un trait d’union ciné-poétique (Philippe Met)

Troisième partie: Littérature et cinéma comme dispositifs et médias en regard au sein de la culture visuelle

9. (Dés)union des matières dans le cycle indien de Marguerite Duras (Louis Daubresse)

10. Des films plus littéraires : Duras, Truffaut, Van Sant (Sémir Badir)

11. Chi-Raq de Spike Lee et Lysistrata d’Aristophane : le théâtre antique à la rescousse ? (Valérie Bonnet & Patrick Mpondo-Dicka)

12. Les hybridations éditoriales : un accélérateur des échanges entre littérature et cinéma (Jean Cléder)

Quatrième partie : La culture visuelle et son double

13. Paradigme et sensorialité : le rôle de la culture visuelle dans les relations entre littérature et cinéma (Guillaume Soulez)

14. De mots, d’images ou de chair ? L’univers de Gomorra entre littérature, cinéma et réalité (Ketty Zanforlini)

15. Migration des personnages littéraires à l’écran : la médiation de l’esthétique glamour dans les adaptations de l’âge d’or hollywoodien (Jacqueline Nacache)

Biographies des contributeurs et éditeurs

Index

Titres de la collection