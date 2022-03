« Phèdre à Hippolyte », trois mots pour évoquer l’aveu amoureux qui, à lui seul, concentre l’épisode joué par ces figures mythologiques. Toujours central au fil des variations, ses conséquences s’avèrent toujours fatales.



Au-delà des références que sont les tragédies d’Euripide et de Sénèque, des repères pourtant contradictoires, la démultiplication des trames s’enclenche dès que l’on ouvre sur les pièces perdues du même Euripide et de Sophocle, à travers les fragments ou un résumé récemment révélé par deux papyrus.



L’ajout d’un texte ancien peu connu, la Description d’une oeuvre d’art de Procope de Gaza, entraîne une nouvelle mise en perspective de l’aveu et une relecture de ces sources à travers la version inédite qu’il propose, mêlant références théâtrales et iconographiques. On le suivra au prisme chronologique de ses temps forts : l’amour / l’aveu / la mort, en élargissant encore à un choix éclectique de trois autres pièces – Phèdre de Tsvetaeva, Phèdre de Ritsos, Gibiers du temps de Gabily – qui servent de révélateur aux potentialités antiques de la trame mythique.



Une vaste enquête autour de la scène d’aveu et de ses possibles, théâtraux et figurés, voilà l’invitation des pages de Phèdre à Hippolyte, dans un pont entre l’antique et le contemporain qui fait le pari de leur enrichissement réciproque.

Lucie Thévenet, spécialiste de la tragédie grecque, a publié deux ouvrages dans la collection « Vérité des Mythes » : Le Personnage : du mythe au théâtre (2009) et Phèdre à Hippolyte. Scènes d'aveux antiques et contemporaines (2022). Maîtresse de Conférences (HDR) en langue et littérature grecques à Nantes Université, elle est membre du laboratoire LAMO « Littératures antiques et modernes ».

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

I. De l’aveu et de ses possibles

II. Présentation du corpus



Partie 1 : L’amour



Chapitre 1 : L’amour et la géographie

I. Athènes ou Trézène ?

Réécrire un Nostos



II. La première rencontre

Un coup de foudre pendant les Mystères

Des temples érotisés



III. L’unité de passion

Conclusion : La perte des repères



Chapitre 2 : Où est Thésée ?

I. Absence de Thésée : le héros en quête

Les conquêtes de Thésée

Le piège infernal

Dynastie : le remariage de Phèdre

Une si longue absence



II. Présence de Thésée : le mari endormi

Sous l’égide du Sommeil qui dort

Un sommeil feint ?



Chapitre 3 : Le mal d’amour

I. Poses et attitudes de la Phèdre « malade d’amour »

De l’amoureuse à l’endeuillée

Phèdre insomniaque

Le myrte, « un peu, beaucoup, à la folie »



II. Symptômes et délires : les mots du corps

Signes physiques et jeu des contraires

Imiter Hippolyte

Phèdre en Amazone

Entre folie et raison



Conclusion : Avouer ou mourir



Partie 2 : L’aveu

Modalités introductives : aveu direct/aveu indirect



Chapitre 1 : L’aveu en face

I. Hippolyte comme contre-modèle : la scène d’aveu n’aura pas lieu



II. L’aveu préparatoire à la Nourrice



III. Phèdre pornè – l’obscénité de l’aveu

Une traditionnelle audace

L’inceste ?

L’horizon du parricide

Hippolyte vertueux, trop vertueux



IV. Le déroulement, entre audace et détours

Intrepida verba

La silhouette du jeune Thésée

L’amour au-delà



V. « Elle parle » (Μιλάει) (Ritsos)



VI. Le premier Hippolyte : un face-à-face impossible ?

La chambre interdite

Une scène qui se dérobe

Un récit pendant ou avant la pièce ?



Synthèse : Le fantasme de l’aveu direct



Chapitre 2 : La lettre d’aveu

I. À la recherche de la source perdue

Une lettre dans les tragédies perdues ?

Figurer l’aveu



II. Procope de Gaza : mise en mots d’un motif iconographique

Fresques, mosaïques et sarcophages

Procope – tableau 1 : écrire ?

Procope – tableau 2 : l’après-lecture



III. Marina Tsvetaeva : l’écriture comme déclencheur

L’écriture : « Abrite-toi derrière ton stylet ! »

La réception : sous le sceau du secret

« Apparition de Phèdre »

La lettre et l’écriture poétique



Synthèse sur la lettre



Chapitre 3 : Rejet, calomnie et révélation de la vérité

I. Le rejet en gestes

Schémas figurés

L’affrontement des corps

Hippolyte pétrifié

« Son dos de méprisant »



II. La logique de la calomnie

Le revirement de Phèdre

Crimine verso

La fabrique des preuves

Fragments d’écriture

Une lettre post mortem



III. Ultimes aveux

Un faux Hippolyte voilé ?

Le témoignage d’Artémis

La preuve par la lettre d’amour



Conclusion : Avouer et mourir



Partie 3 : La mort



Chapitre 1 : Les morts d’Hippolyte : de l’immortalité à la mise en pièces

Figuration de la scène manquante



I. La vie après la mort

Le (jeune) dieu qui meurt

Le jeune homme qui meurt trop tôt



II. Atteintes au corps du jeune chasseur

« Tout son corps n’est bientôt qu’une plaie »

Le corps mis en pièces :

Hippolyte en Penthée

Hippolyte en nouvel Actéon



Chapitre 2 : Phèdre, la femme pendue

I. Suspension et balancement

Des déesses, des héroïnes et des arbres

Phèdre, de la corde à la balançoire

La Phèdre de Tsvetaeva comme fruit du myrte



II. Le sexe, le cou et la corde

Athéniennes à la balançoire

Conclusion : Valeur alternative de la balançoire

La femme imaginée : attributs et anatomie

Synthèse : Phèdre et le dérèglement d’Éros

« Elle a encore essayé de se pendre » : le rituel perverti de Gibiers du temps



Conclusion : Le fil de l’araignée

Échappée vers les tarentulées

Arachnè : « Reste pendue ! »

Chapitre 3 : La mort « tragique » de la Nourrice

I. La Nourrice et la trame

« La main, c’est moi »

Cypris/Nourricielle



II. Une tragédie inédite : « la Nourrice au supplice »

La violence faite à la Nourrice

Le pathos

Le drame et les sentiments tragiques

Une incarnation de la Tragédie ?



Conclusion : Dénouer l’aveu

Des mots qui délient

Des rôles entrelacés



Conclusion générale



Annexes

Annexe 1 : Sources anciennes non tragiques

Annexe 2 : Procope de Gaza



Bibliographie



Index des textes

Index iconographique