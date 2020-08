Lucie Riou,

Les arts visuels dans les romans, l’œuvre critique et la correspondance d’Émile Zola,

Honoré Champion, collection "Romantisme et modernités", 2020.

742 p. — 85 EUR.

Émile Zola considérait la peinture et la littérature comme deux « arts frères », selon son expression, prolongeant ainsi la tradition de l’ut pictura poesis. Son rejet, en tant que critique d’art, de la « peinture littéraire », c’est-à-dire l’introduction de préoccupations littéraires dans la peinture, n’implique pas le refus de la transposition de techniques picturales, et également sculpturales et architecturales, dans la littérature. Au contraire, forgeant son esthétique au contact des artistes et s’inspirant de leurs créations, Zola conçoit son œuvre selon un modèle visuel, renouvelant ainsi sur le plan formel, et non seulement idéologique, la littérature de son temps.

Lucie Riou est docteur en Langue et Littérature françaises de l’Université de Brest. Ses recherches portent principalement sur l’œuvre d’Émile Zola ainsi que sur les rapports entre littérature et arts visuels.

