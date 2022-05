Nice, Université Côte d'Azur

« Doctorants et jeunes docteurs » (15 septembre 2022)



Objet

Comme les numéros de Loxias 5, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, le numéro 78 (du 15 septembre 2022) sera réservé aux doctorants et jeunes docteurs. Exceptionnellement, ces numéros de Loxias ne sont pas thématiques et le choix du sujet traité est libre, en littérature française, littérature comparée, littératures anciennes ou littératures d’autres langues.



Ce numéro sera constitué de contributions inédites d’étudiants de IIIe cycle et de jeunes docteurs désirant présenter un aspect de leur recherche (il est à noter que pour donner leur chance au plus grand nombre de jeunes chercheurs, il ne sera accepté dans cette série de Doctoriales qu’un seul article par personne, avant ou après la thèse, ce qui n’exclut pas de proposer des textes dans les autres numéros). Les articles proposés ne seront pas une simple copie d’un chapitre de la thèse en cours ou soutenue : il est recommandé de retravailler un aspect de la thèse ou développer un point qui n’avait pu ou ne pourra être traité spécifiquement dans la thèse.



Indications pratiques et procédure

1. Soumission d’un résumé

Le délai de soumission, initialement prévu au lundi 2 mai, a été prolongé.

Les contributeurs peuvent envoyer par courriel (<revue.loxias@univ-cotedazur.fr> et <odile.gannier@univ-cotedazur.fr>) une proposition d’une demi-page avant lundi 13 juin 2022, accompagnée d’un bref CV. Ce CV comportera obligatoirement le titre de la thèse, le nom du directeur/directrice de recherches, l’université de rattachement et la date de soutenance pour les docteurs.

Le fichier envoyé sera enregistré sous .doc ou .docx, et portera un nom comportant d’abord le nom patronymique de l’auteur et à la fin la mention « résumé », c’est-à-dire respectant cette forme :

(ex. )



2. Premier envoi du texte et des documents

Les contributeurs dont la proposition aura été retenue par le comité de lecture enverront une version informatique de leur texte pour le lundi 11 juillet 2022 au plus tard.

Ils respecteront impérativement et scrupuleusement les « indications aux auteurs » à télécharger sur le site de Loxias, en utilisant la feuille de style jointe en bas de la page indiquée ici: Indications aux auteurs

Le volume des articles sera de l’ordre de 25 000 à 45 000 signes, espaces et notes comprises.

Le fichier envoyé portera un nom respectant cette forme :

(ex. )

Le texte de l’article sera accompagné, dans le même fichier :

- du résumé définitif ;

- d’une brève présentation de l’auteur, rédigée et à la 3e personne (pas plus de 10 lignes), avec la mention du sujet de thèse, nom du directeur/directrice et Université de rattachement ;

- de 3 à 5 mots-clefs,

- d'une bibliographie récapitulative (obligatoire)

- et pour les étudiants de IIIe cycle : de l’accord écrit de leur directeur de thèse, qui aura pris connaissance du projet ou de l’article et en approuvera la publication. Les articles non validés par les directeurs ne seront pas acceptés. Cet accord peut être envoyé par courrier joint à l’article dans sa version papier, ou par un courriel envoyé directement par le directeur/directrice à O. Gannier (<odile.gannier@univ-cotedazur.fr>).

Les docteurs sont évidemment dispensés de cette formalité.



3. Correction

Les articles seront soumis à des relecteurs qui jugeront de leur valeur et de leur originalité puis proposeront, le cas échéant, des ajustements. Le comité de lecture se réserve le droit, à cette étape, de refuser un article qui ne tiendrait pas les promesses du résumé accepté.

Sauf exception, les articles acceptés seront ensuite renvoyés aux auteurs pour correction.

Cette phase de reprise est normale s’agissant de tout article, et il est recommandé de ne pas s’effrayer de ces demandes de corrections. Ces indications de correction sont obligatoirement à prendre en compte, et engagent l’acceptation finale du manuscrit. Les instructions typographiques sont strictement impératives et sont à la charge de l’auteur, car les textes doivent être transférés dans un logiciel de mise en ligne très rétif à la moindre fantaisie formelle.



4. Envoi du texte définitif

Les articles dans leur version corrigée seront ensuite retournés à la revue. Une version papier à envoyer par la poste peut être demandée dans certains cas. La publication finale ne pourra prendre en compte que les textes amendés en fonction des conseils des relecteurs s’il y a lieu : le comité se réserve le droit de refuser, à ce stade, un article qui n’aurait pas tenu compte des indications de correction ou dont le travail typographique serait encore trop important. Les textes définitifs seront remis pour le mardi 16 août 2022 au plus tard.

Le fichier envoyé portera un nom respectant cette forme : <NOMDUCONTRIBUTEUR_sujet_Vcorr.doc

(ex. )

*

Nous attirons l’attention des contributeurs sur les conditions impératives des délais serrés liés à cette forme de publication ; dans leur propre intérêt autant que pour le bon fonctionnement de la revue, nous les invitons à faire preuve d’une bonne réactivité aux courriers et à s’astreindre au respect scrupuleux de ces consignes.

La composition du comité de lecture et les indications aux auteurs figurent sur le site de la revue Loxias : http://revel.unice.fr/loxias.

En cas de doute, les contributeurs peuvent, pendant tout le processus, prendre contact par courriel (<revue.loxias@univ-cotedazur.fr>) pour obtenir des éclaircissements.