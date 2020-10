Louis Watier, La Traduction fictive : motifs d'un topos romanesque,

Droz, collection "Travaux d'Humanisme et Renaissance", 2020.

ISBN-13978-2-600-06018-9

Une traduction fictive est un texte qui, directement écrit dans une langue, se présente comme traduit d’une autre, réelle ou imaginaire. Peu étudié jusqu’à la fin du XXe siècle, le cas n’en est pas moins fréquent, illustré par quelques romans célèbres : Don Quichotte, les Lettres persanes, le Manuscrit trouvé à Saragosse, Le Château d’Otrante.

Longtemps on a tenu pour négligeable la fiction de la traduction, la considérant comme un procédé inoffensif, un amusant artifice littéraire. Convention souvent assumée de manière explicite par les auteurs qui y recourent, le phénomène n’a encore été que peu envisagé dans sa dimension historique.

C’est donc à retrouver les raisons de l’émergence d’un tel motif dans le genre romanesque – à partir des premiers romans du XIIe siècle jusqu’à l’œuvre de Cervantès – et à décrire les moments de sa formalisation topique que ce travail se consacre.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE LA FICTION DE LA TRADUCTION, « SCÈNE ORIGINAIRE » DU GENRE ROMANESQUE Chapitre premier – Formes de la traduction médiévale Chapitre II – Émergence du roman Chapitre III – Traduction fictive et fiction romanesque Chapitre IV – De la translatio à la traductio ? Chapitre V – Configurations typographiques

DEUXIÈME PARTIE «VIEUX ROMANS» ET TRADUCTIONS NOUVELLES, L’HÉRITAGE MÉDIÉVAL À LA RENAISSANCE Chapitre VI – Le roman de chevalerie espagnol Chapitre VII – Le roman de chevalerie en France, traduction réelle et originaux fictifs Chapitre VIII – Le roman de chevalerie : entre fable et histoire, arguments pour un genre ambivalent Chapitre IX – Fiction philologique, innovations romanesques

TROISIÈME PARTIE ENTRE FALSIFICATION HISTORIQUE ET RECONNAISSANCE TOPIQUE : L’AFFIRMATION DE LA FICTION Chapitre X – Amyot et l’Histoire éthiopique : traduction philologique et fiction érudite Chapitre XI – Héritages d’Amyot : traduction érudite et fiction moderne Chapitre XII – « Ceci n’est pas une traduction », ou comment définir le roman contre les falsifications historiques Chapitre XIII – L’affirmation de la fiction

CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE INDEX

Voir le livre sur le site de l'éditeur…