À rebours des injonctions médiatiques de rapidité et de concision dans un contexte d’infobésité, force est de constater que le long format se porte bien dans la presse papier comme dans les médias en ligne. Le lectorat contemporain qu’on dit pressé, peu enclin à lire long, est pourtant en recherche d’une information de qualité qui saurait prendre le temps, à la fois dans le travail d’enquête et dans l’écriture. C’est précisément dans cette optique que La Croix propose depuis l’automne 2019 son magazine L’Hebdo, avec comme credo : "Rencontrer / Explorer / S’inspirer / Ralentir". Ce ralentissement préside également au projet éditorial de la revue Long Cours qui vise à « donne[r] la place (de raconter une histoire) » à des auteurs, des écrivains, des écrivains-voyageurs, et d’offrir ainsi un espace de résonance, de débat, hors des sentiers battus de la presse traditionnelle et des médias d’information enchaînés au live et au flux ininterrompu. La 16e livraison de la revue Komodo 21 traite des "Longs formats dans la presse". Le sommaire montre que, pour être en vogue dans la presse actuelle, le long format n’est pour autant pas complètement nouveau. Il s’inscrit dans l’histoire de la presse depuis ses débuts, sous forme de feuilletons en rez-de-chaussée, de périodiques modernistes ou de grands reportages, et a toujours été un support privilégié de rencontre entre le journalisme et la littérature. Longueur et littérarisation sont des caractéristiques liées dans l’histoire du journalisme littéraire, que le journalisme narratif contemporain déploie, par excellence sous la plume de Florence Aubenas aux écrits de laquelle Marie-Éve Thérenty consacre un bel essai, sous le titre "Lâcher la rampe. Configuration et mise en intrigue dans les longs formats de Florence Aubenas".