Sommaire…



Dossier thématique : Les trois petits cochons et ses expansions hypertextuelles



Introduction

Thierry CHARNAY et Bochra CHARNAY



Les trois petits cochons se racontent au féminin : Gender, stéréotypes et jeux parodiques

Christiane Connan-Pintado (TELEM Université Bordeaux Montaigne)



Les trois animaux dans leurs petites maisons : de l’oralité aux reconfigurations contemporaines : BD, publicité, dessin animé...

Bochra Charnay (Alithila Université de Lille)



Analyse sémio-anthropologique du conte les trois animaux dans leur petite maison : universaux biologiques et topologie

Thierry Charnay (Alithila Université de Lille)



De la truie au sanglier chez Mme d’Aulnoy ou l’histoire de quelques cochons enrubannés

Marie-Agnès Thirard (Alithila Université de Lille)



La transgression des cadres dans les réécritures des Trois petits cochons de Jon Scieszka, Lane Smith et David Wiesner.

Nadège Langbour (Labo 3L.AM, Université du Mans)



Les Trois Petits Pourceaux : Une tradition française oubliée et réinventée

Gaëlle Le Guern-Camara (Cerilac Paris Sorbonne)



Varia



Kirill Chekalov (Institut de la Littérature mondiale de l'Académie des sciences de Russie)

Jeux interdits, jeux autorisés : autour de l’œuvre romanesque de la comtesse de Ségur

Květuše Kunešová (Faculté de pédagogie, Université Hradec Kralové, République tchèque)

Le mythe de l’eau dans Jeanne, fille du roy de Suzanne Martel

Recension



Nadège LANGBOUR (Labo 3LAB, Université du Mans)

Alain Montandon, Mélusine et Barbe-Bleue – Essai de sociopoétique, Paris, Honoré Champion, 2018.

*

