La valeur du désaccord

sous la dir. de Loïc NICOLAS, Jérôme RAVAT, Albin WAGENER.

Éditions de la Sorbonne, coll. Philosophie,

ISBN : 979-10-351-0538-9

Aussi familier soit-il, le désaccord déconcerte et déroute. Qu'on s'en délecte ou qu'on le fuit, objet secret de désir ou de crainte, le désaccord reste une énigme. Le concept, sans arrêt, se dérobe et résiste. Il échappe aux tentatives de le réduire à une définition trop étroite, sans souplesse ni texture. À contre-courant des idées reçues, à rebours de la doxa philosophique, le présent ouvrage travaille à révéler l’unité structurelle et la valeur profonde du désaccord. Dès lors, les vingt-trois contributions réunies ici en dévoilent le sens et la grandeur, par contraste avec ce qu’il n’est pas. Dans la diversité des approches, elles incitent à une conversion du regard et permettent de percevoir le désaccord comme une occasion, une chance et une richesse. Elles aident à en cerner la variété des fonctions, logiques et usages. Une variété qui, tout compte fait, raconte l’histoire de la démocratie – sa complexité et les doutes permanents qui l’habitent. Distincts et pourtant complémentaires, tous ces points de vue éclairent un même enjeu, d’une actualité brûlante : la liberté et les défis posés par sa pratique. En effet, que serait la liberté sans la possibilité même du désaccord, sans les occasions multiples, et parfois contradictoires, de le faire valoir, de le revendiquer, de l’assumer ? Une coquille vide et un terrain sur lequel rien ne pousse ! Arpenter le chemin démocratique du désaccord, n’est-ce pas, dès lors, redonner à la liberté son courage et sa vitalité ? À l’heure des « Gilets jaunes » et des contestations sociales qui prolifèrent dans le monde entier, puisse le lecteur nous accompagner dans cette voie…

Les directeurs

Loïc NICOLAS

Docteur en Langues et lettres de l’Université libre de Bruxelles, diplômé des Universités Paris I, Paris IV et de l’EHESS, Loïc Nicolas est chercheur au sein du laboratoire PROTAGORAS de l’IHECS, speechwriter et conseiller politique. Passionné par les arts de la parole, il s’intéresse notamment aux liens entre rhétorique, critique et démocratie, ainsi qu’aux fonctions de l’argumentation. Publications : Le Fragile et le flou (2018), Discours et liberté (2016), Paradoxes de la transgression (2012), Les rhétoriques de la conspiration (2010), Polémique et rhétorique de l’Antiquité à nos jours (2010) et La Force de la doxa (2007).

Jérôme RAVAT

Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, docteur en Philosophie de l’Université Paris-Sorbonne, Jérôme Ravat est professeur agrégé de Philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles. Chercheur associé au CURAPP-ESS (UMR 7319, Université de Picardie Jules Verne), il s’intéresse notamment à l’expression des désaccords moraux dans la sphère publique, particulièrement dans l’espace démocratique. Publications : Éthique et polémiques (2019) et La morale humaine et les sciences (2011).

Albin WAGENER

Docteur et habilité à diriger des recherches en Sciences du langage, Albin Wagener est fondateur et directeur de Campus Tech, un établissement d’enseignement supérieur dédié aux humanités numériques. Chercheur affilié aux laboratoires PREFics (Université de Rennes 2) et PLIDAM (INALCO, Paris), il travaille en analyse du discours à la fois sur les identités et les discriminations circulant dans les médias. Publications : Discours et système (2019), Systémique des interactions (2019), L’échec culturel (2015), The need to belong (2015) et Le débat sur l’identité nationale (2010).