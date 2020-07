Loïc Depecker, Saussure tel qu’en lui-même. D’après les manuscrits,

Honoré Champion, collection "Linguistique : traduction et terminologie", 2020. EAN13 : 9782745353177.

266 p. — 45 EUR

Ferdinand de Saussure (1857-1913) est le précurseur de la linguistique moderne. On lui doit des distinctions majeures : entre signifiant et signifié, synchronie et diachronie, langue et parole. Et surtout, une réflexion inédite sur l'arbitraire du signe et la sémiologie.

Mais qu'en est-il exactement ? Quelle est la vraie pensée de Saussure sur ces questions qui restent essentielles aujourd'hui ?

Le Cours de linguistique générale (1916), rédigé par ses disciples et paru après sa mort, sert de référence principale pour le Saussure théoricien de la linguistique générale. Ferdinand de Saussure est donc l’auteur d’un Cours qu’il n’a pas écrit et dont on se réclame le plus souvent pour exposer sa pensée.

Il faut donc tout reprendre et mener l'enquête, en s'appuyant sur ses propres manuscrits dont certains, fondamentaux, viennent d'être miraculeusement retrouvés.

Loïc Depecker, ancien élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, agrégé de grammaire, est professeur et directeur de recherches en sciences du langage à l’Université de la Sorbonne nouvelle. Il a été pendant plusieurs années chargé des questions de terminologie scientifique et technique dans les services du Premier Ministre. Il a également exercé les fonctions de Délégué général à la langue française et aux langues de France au Ministère de la culture. Ses recherches sur Ferdinand de Saussure lui ont permis d’approfondir le lien indispensable entre linguistique, terminologie et traduction.

