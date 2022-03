Ouverture du site consacré à l'œuvre d'Arthur Heulhard, homme de lettres, critique dramatique et musical (1849-1920).

http://www.arthurheulhard.altervista.org/

La base de données offre un récollement de la plupart de ses articles critiques parus dans les journaux (théâtre, musique, politique, contes littéraires, grands-reportages) et nous avons mis à disposition tout ce matériel à la disposition des étudiants et des chercheurs.



Des liens renvoient vers La Chronique musicale à laquelle fait référence Norbert Dufourcq, sur le site de l’Université de Princeton qui en a fait la numérisation.



L'ensemble de ses ouvrages sont accessibles aussi sur le site.

Tous les articles sont téléchargeables également.



Heulhard est également référencé dans la base de données de référence des historiens de l’histoire sociale du XIXème siècle :

https://maitron.fr/spip.php?article236200

*



Arthur Heulhard — Il commença sa carrière en 1869 à l’âge de 20 ans et écrivit jusqu’à la fin de sa vie. Il eut une immense carrière de journaliste et critique très reconnue à l’époque. IL était très recherché par les directions éditoriales des journaux, car hormis ses grandes qualités littéraires il était très spirituel et totalement indépendant ce qui ne plaisait bien évidemment pas toujours.



Il abandonnera assez vite ses articles politiques pour se consacrer à son travail de critique musical et dramatique qu’il poursuivra assidûment durant de très nombreuses années : L’Art musical (1869), La France chorale, Le Courrier français (1869-1870), le Courrier de Paris, Le Courrier de l’Art (1882-1889), l’Art (1880-1887) et les quotidiens comme le Voltaire (1878-1879), l’Evénement (1874), La Vérité (1880-1881), Le Télégraphe (1880 et 1884), le Henri IV ( rédacteur en chef au printemps1881) le Figaro (1884-1896) les Nouvelles de Paris, la Revue de France, le Beaumarchais, l’Art et la Mode, L’Illustration, Le Matin ainsi que de nombreux quotidiens régionaux.



Il créa et dirigea la « Chronique musicale » qui fut la première revue de musicologie, qui parut de 1873 à 1876 et qui fit date dans l’histoire de la musique française.



Hormis ses travaux sur la musique et le théâtre, il a travaillé sur Rabelais et publié des ouvrages qui font encore référence et fut le créateur de la réalisation du « Vieux-Paris » à l’Exposition Universelle 1900. A cette occasion il organisa des concerts en particulier avec l’Orchestre Colonne.