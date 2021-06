Littératures, n° 83, 2020 :

"États d'ivresse : Discours du corps ivre de l'Antiquité aux Lumières"

Sous la direction de Raphaël Cappellen, Florence Lotterie et Amandine Mussou,

Presses universitaires du Midi, 2021.

EAN13 : 9782810707331.

Objet avéré du dialogue des disciplines (littérature, histoire, médecine, philosophie, droit, anthropologie…), le corps ivre fait partie à la fois des corps intéressant la plasticité de la représentation littéraire et des corps socialement problématiques qu’il convient de décrire et circonscrire, car l’ivresse peut apparaître comme un moyen socialement toléré de dépasser les bornes ou, à l’échelle individuelle, d’aménager les règles de la mémoire et de l’oubli de soi au profit de cette transgression, à l’instar du Saint-Preux de La Nouvelle Héloïse jouant avec la « fatale intempérance ».

À cet égard, le corps ivre met en jeu l’identité et ses modes de subjectivation, le rapport du corps et de l’esprit et celui du normal et du pathologique. Prompt au juron et au blasphème, lieu de la parole échappée, il interroge les normes tant laïques que religieuses du licite et de l’illicite, du tolérable et de l’obscène ou du « bas » ; relevant, dans ses manifestations physiques, de la véhémence et de la performance, il s’intègre à la satire comme à l’évaluation éthique et esthétique de « l’enthousiasme » (ivresse du poète) ; c’est aussi un corps genré, l’ivresse donnant lieu à une représentation de la différence sexuelle, en particulier dans le registre hygiéniste, qui s’affirme de plus en plus dans le cours du XVIIIe siècle.

Introduction de Raphaël Cappellen, Florence Lotterie et Amandine Mussou

Textes d'Emmanuelle Valette, Madeleine Jeay, Amandine Mussou, Raphaël Cappellen, Dimitri Albanese, Claire Quaglia, Fanny Prou, Jennifer Ruimi, Lydia Vasquez et Juan-Manuel Ibeas-Altamira

Publié avec le soutien du laboratoire CERILAC (URP441) de l'Université de Paris

La revue est désormais disponible également en Open Access sur http://www.openedition.org/12256

Les anciens numéros de la revue (1 à 61) sont par ailleurs accessibles en ligne sur Persée : https://www.persee.fr/collection/litts