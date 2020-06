Littérature, n°198 : "Terreur"

numéro coordonné par Patrick Brasart et Patrick Wald Lasowski

Paris, Armand Colin, juin 2020

ISBN 9782200933074

164 p. — 18 €

Mimésis et Diégésis, en leurs fondations mythiques, s’appuient sur la terreur, du conte féérique tissé de terrifique, à la tragédie grecque, placée sous l’égide de « phobos » comme d’« eleos » ; et toute « éclairée » qu’elle se veuille, la littérature des Lumières aura elle-même à composer avec ces forces ténébreuses, dont elle renouvellera l’analyse. Jusqu’où la critique peut-elle accompagner les œuvres lorsqu’elles rencontrent, affrontent, défient ces puissances ? Mais voici le temps des assassins, où l’artisanat du crime, fût-il en série, et si méticuleux qu’il soit dans l’horreur, sera dépassé de très loin par la folie industrialisée du meurtre de masse, dont des États criminels, les plus froids des monstres froids, se feront les organisateurs non feints.

Au-delà des massacres de l’histoire, dictatures et génocides du XXème siècle se seront distingués dans leur capacité à faire naître et répandre l’effroi. Surpassant, par surcroît, la nature et ses puissances de destruction, sismiques, volcaniques, cycloniques, épidémiques, pandémiques, les progrès indéfinis de la culture technique accréditent à nouveau l’angoisse de la fin des temps, soit par rupture inopinée de l’équilibre de la terreur (atomique), soit par dérèglement écologique généralisé, couronnement terrifiant de l’ingéniosité humaine. En attendant la fin du monde, prolifèrent les fanatismes terroristes qui voudraient la hâter, semant la mort et le chaos au nom d’idéologies meurtrières, au nom de l’avènement d’un ordre absolu, ennemi implacable de la liberté humaine.

Travail de l’expression, au-delà de la représentation : un défi, une expérience extrême de l’écriture, à laquelle s’est d’ailleurs vouée une part importante de la littérature du XXème siècle.… La terreur qui est dans la langue… La terreur qu’est la langue elle-même... La littérature, inculpée parfois de complaisance, de jeu trouble avec une terreur qui fascine autant qu’elle révulse, et pourtant puissance irremplaçable de résistance, et de résilience.

Sommaire

PATRICK BRASART, PATRICK WALD LASOWSKI

Avant-propos

JEAN-PAUL SERMAIN

Horreur agréable et terreur sublime, deux visions poétiques anglaises du conte de fées français au XVIIIe siècle

OUAFAE EL MANSOURI

Une passion équivoque : penser la terreur tragique sous l’Ancien Régime

LYDIA VASQUEZ

Marie-Jeanne Roland : une âme forte au milieu des Pygmées

PATRICK BRASART

L’Opéra des enfers : langue, éloquence et Terreur dans le Nouveau Paris de Louis-Sébastien Mercier

ANITA LAVERNHE-GROSSET

Damnatio memoriae

PATRICK WALD LASOWSKI

Puissances de mort

IAN GEAY

Je dis : « cette pute », du procès de la terreur en littérature

FRANÇOIS BERQUIN

Terreurs d’enfance. Notes désaccordées sur Paul Morand

DOLORÈS LYOTARD

D’une volte-face à la terreur : le regard de Roland Barthes

ZINEB ALI-BENALI

Algérie, le théâtre de la terreur

ELARA BERTHO, XAVIER GARNIER, ALINE MARCHAND, MARTIN MÉGEVAND

Tombeaux éphémères. Quatre pistes d’étude des archives des attentats de Paris

