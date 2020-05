Germanica n° 69/2021 : Appel à contribution

Littérature et problématique environnementale (dir. Martine Benoit)

La question du lien entre la littérature et un environnement dégradé n’est pas nouvelle, au moins depuis le XIXème siècle, des auteurs interrogent l’influence du développement industriel et urbain sur nos vies, avec la question du bruit (naissance des Anti-Lärm-Vereine), de la pollution, des fleuves comme de l’air de l’industrialisation – en refusant une vision utilitariste et technique de l’environnement dans un contexte littéraire romantique vite dépassé et élargi. Pour la littérature allemande, c’est souvent l’exemple de Wilhelm Raabe et de son Pfisters Mühle qui est cité comme premier engagement littéraire, ici contre la pollution d’une rivière par une sucrerie. Ce questionnement se fait aujourd’hui plus prégnant encore alors que s’est développée une conscience proprement écologique des menaces pour l’équilibre de notre biosphère.

Le présent numéro de Germanica se propose d’ouvrir ses pages à des articles traitant de la littérature environnementale appréhendée de manière générale depuis le XXème siècle : environnement urbain, lieux toxiques, enjeux écologiques, écriture de la nature. Des perspectives historiques pourront être ouvertes, des auteurs présentés dont les fictions cherchent à mettre en place un imaginaire destiné à forger des liens (nouveaux) avec l’environnement, des textes éco-critiques proposés qui engagent à relire les textes littéraires du point de vue de l’environnement. De même, une attention particulière pourra être portée sur l’étude des moyens formels pour dire la nature et le lien rompu avec elle et montrer ce que la littérature a pu et peut apporter à la démarche écologique.

*

Les propositions de contribution en allemand ou en français (max. 1 page) accompagnées d’une notice bio-bibliographique sont à envoyer à Martine Benoit pour le 30 août 2020 (martine.benoit@univ-lille.fr).

La publication du numéro est prévue pour décembre 2021 et les manuscrits (max. 40 000 c.) devront parvenir à la rédaction au plus tard le 15 mai 2021.

*

Bibliographie indicative:

Heinrich Detering, Menschen im Weltgarten: Die Entdeckung der Ökologie in der Literatur von Haller bis Humboldt, Göttingen, Wallstein, 2020.

Gabriele Dürbeck, Christine Kanz, Ralf Zschachlitz (dir.), Ökologischer Wandel in der deutschsprachigen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts – Neue Ansätze und Perspektiven, Berlin, Peter Lang, 2018.

Axel Goodbody (dir.), Literatur und Ökologie, Amsterdam, Atlanta, Rodopi, 1998.

Jost Hermand (dir.), Mit den Bäumen sterben die Menschen, Köln, Weimar, Wien, Böhlau, 1993.

Jost Hermand/Peter Morris-Keitel (dir.), Noch ist Deutschland nicht verloren. Ökologische Wunsch- und Warnschriften seit dem späten 18. Jahrhundert, Berlin, Weidler, 2006.

Sabine Jambon, Moos, Störfall und abruptes Ende. Literarische Ikonographie der erzählenden Umweltliteratur und das 'Bild'gedächtnis der Ökologiebewegung (https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=2301)

Peter Morris-Keitel/Michael Niedermeier (dir.), Ökologie und Literatur, New York [u.a.], Peter Lang, 2000.

Claudia Schmitt/Christiane Solte-Gresser (dir.), Literatur und Ökologie: neue literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven, Bielefeld, Aisthesis, 2017.