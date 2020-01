Université Mentouri 1 Constantine

Littérature algérienne et traduction : le roman

Journée d’études

Jeudi 09 avril 2020

Département de traduction, Université Mentouri 1

Constantine. Algérie

La littérature algérienne, en l’occurrence le roman, est aujourd’hui riche d’une histoire de plusieurs dizaines d’années, et d’une complexité d’écriture attestée, et d’une diversité linguistique remarquable, puisqu’elle s’écrit en arabe, en français, en tamazight, voire en italien et en anglais. Elle gagne une audience (inter)nationale de plus en plus large, grâce à la traduction dans le sens le plus large du mot.

Cette journée d’études a donc pour but d’aborder la question de la traduction du, et dans le, roman algérien. Voici, à titre indicatif, quelques axes de réflexion possibles :

Sociologie de la traduction

Poétique de la traduction

Retraductions

Autotraduction et bilinguisme d’écriture

Écriture et traduction

Littérature et arts

Les communications, de 20 minutes, pourront être en arabe, en français, ou en anglais.

Les propositions de communications, de 300 mots maximum, sont à envoyer à l’adresse :

lutfighassan@gmail.com avant le 29 février 2020, avec une courte notice bio-bibliographique.

Aucune prise en charge n'est envisagée pour les participants

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Dr. Ghassan Lutfi : lutfighassan@gmail.com