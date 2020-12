Litera. Revue de recherches de langue, littérature et culture / Journal of Language, Literature and Culture Studies

Volume : 31, Numéro : 1, Année : 2021

Litera : Revue de recherches de langue, littérature et culture est une revue internationale académique dont chaque article est soumis à une évaluation du comité scientifique et elle est fondée en 1954 par le département des langues et littératures occidentales de l’Université d’Istanbul. Cette revue paraît numériquement deux fois par an dans les mois juin et décembre. La revue est répertoriée dans Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), MLA International Bibliography, TR Dizin Ulakbim, et SOBIAD.

L’objectif de la revue est de publier des recherches disciplinaires et/ou interdisciplinaires, méthodologiques et/ou appliquées autour de la littérature, de la linguistique, de la culture, du média, de la traductologie et de l’enseignement de langue étrangère, focalisées sur les langues et littératures occidentales. Litera : Revue de recherches de langue, littérature et culture fournit une piste intellectuelle pour des travaux linguistiques, littéraires et culturels. Les études multiculturelles et comparées qui sont focalisées ou qui comprennent des discussions sur les littératures et sur les cultures hors de l’Occident sont également encouragées. Le groupe cible de la revue comprend des professionnels, des académiciens, des chercheurs, des étudiants de troisième cycle, des organismes universitaires apparentés et des institutions.

Les langues de publication sont allemande, française, anglaise, italienne et espagnole.

La date limite de réception des articles est le 1 février 2021.

Les articles envoyés doivent ne pas être en cours d’évaluation ou en cours de publication pour une autre revue au cours de l’évaluation. Tous les articles sont minutieusement examinés dans le cadre d’un processus d’évaluation en double aveugle des pairs.

Un guide pour les auteurs et d’autres informations nécessaires sur la soumission des articles sont disponibles sur la page « Information pour les auteurs » à l’adresse https://dergipark.org.tr/en/pub/iulitera/page/3838

Les articles doivent être soumis en ligne à l’adresse https://dergipark.org.tr/en/login

L'inscription et la connexion sont nécessaires pour soumettre des manuscrits.

Des informations supplémentaires sur la revue sont disponibles sur le site web de la revue :

https://dergipark.org.tr/en/pub/iulitera