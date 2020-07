Lire les villes,

Études réunies par Maria de Jesus Cabral, Maria Hermínia Laurel et Franc Schuerewegen,

Paris, Le Manuscrit, "Exotopies", 294 p.

ISBN-10: 2304048447 | 25,90 €

ISBN-13: 978-2304048445 | 9,99 €

Lire est arpenter, et remémorer, explorer des endroits, des espaces, que l'on visite et revisite, avec l'émerveillement qui convient, des loci memoriae. Le présent volume invite le lecteur à se promener sur les pas de, entre autres, Baudelaire, Claudel, Modiano, Claude Simon, Sylvie Germain, Michel Houellebecq, Monique Proulx, Jan-François Daucen, Selim Nassib. Urbi et orbi. La ville est un univers.

Table des matières

Introduction, par Maria de Jesus Cabral, Maria Hermínia Laurel et Franc Schuerewegen.

Habiter la fiction, par Vincent Jouve.

La ville tri-viale : métro, ronds-points, kiosques, par Nathalie Roelens.

La lecture comme pratique de l’urbanité, et du consentiment pour un constructivisme du sens, par Thomas Vercruysse.

Les villes italiennes entre enfer et paradis (XIIIe-XIVe siècles), par Emmanuelle Arioli.

The Women of London & Paris :sérialité, genre et géographie, par Isabelle Hautbout.

Lire la ville et l’univers par excellence : la cathédrale gothique à la frontière du public et de l’intime, par Anikó Ádám.

Claudel, villes, lectures, par Claude Pérez.

Lire Paris : paysages urbains, mirages humains, par Maria do Rosário Girão Ribeiro dos Santos.

Navigations scripturales dans un Paris submergé. Le cas du docteur Faustroll et de son équipage selon Alfred Jarry, par Nicolas Piedade.

« Le Pont Mirabeau » : un poème générateur de patrimonialisation par David Bédouret et Sandrine Bédouret-Larraburu

Nantes ou Bruxelles : qu’importe !?, La ville, carrefour du singulier et de l’universel, par Alain Trouvé

Ou bien c’était la faute de ces Russes. Ne pas écrire la ville chez Claude Simon, par Karen Haddad.

Ville et disparition : Modiano, Pajak, par Jean-Raymond Fanlo

Le Paris palimpseste : écriture(s) de la ville, espace(s) du livre chez Patrick Modiano, par Emma Lacroix.

Fouiller les poubelles et lire les déchets du Grand Paris contemporain, par Sylvie Ducas.

Littérature et tourisme : sur les traces des arpenteurs de Saïgon, par Jean-Yves Puyo

Pérégrinations et contemplations parisiennes dans les œuvres de Sylvie Germain :

entre topophilie et atopie, par Mara Blanche Magnavaca.

Les Aurores montréales de Monique Proulx,ou la trajectoire chromatique d’une métropole en transformation, par Marie-Ève Laurin.

Fictions urbaines et ville fictive chez Jean-François Dauven. Cartographie de Ceux qui marchent dans les villes et de Le manuscrit de Portosera-la-rouge, par José Domingues de Almeida.

Scènes de la vie parisienne par Dany Laferrière :Autoportrait de Paris avec chat

par Laurence Olivier-Messonnier.

Habiter les ruines de la Cité. Étude de Fou de Beyrouth de Sélim Nassib et Ez-zilzel

(Le Séisme) de Tahar Ouettar, par Léa Polverini.