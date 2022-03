Cardiff University

New Readings : L’internationale situationniste et la littérature



Edition éditée par Alastair Hemmens et Gabriel Zacarias





L’Internationale situationniste (IS, 1957-1972) est de nos jours largement reconnue comme une des avant-gardes les plus influentes et innovatrices de l’après-guerre. Les situationnistes ont réclamé la « fin de l’art » et heureusement proclamé la "mort de l’auteur". Néanmoins, l’IS fut le produit, et elle a ensuite influencé, un large éventail de champs ‘artistiques’, de l’art et l’architecture au cinéma et la musique (ayant même contribué indirectement à l’émergence du mouvement Punk et de la scène musicale de Manchester des années 1970 et 1980). Cependant, ce fut la littérature, de tous les arts, qui a sans doute été la source essentielle d’inspiration et, souvent, d’engagement critique ‘artistique’ pour les situationnistes. Les productions littéraires du passé, de Shakespeare au Surréalisme, ont formé un point de référence et d’inspiration cruciale pour leurs interventions critiques dans le monde. Le texte écrit fut, d’ailleurs, le medium clé à travers lequel les critiques et les idées situationnistes furent développées, explorées et exprimées avec des innovations dans la forme aussi bien que dans le contenu. Les situationnistes, nonobstant, ont toujours vu d’un œil critique dur la littérature pour la littérature, c’est-à-dire, la littérature comme forme spécialisée de production marchande. Ainsi, ils ont adressé des reproches très sévères aux productions littéraires de leur époque. Toutefois, les situationnistes continuaient à s’intéresser à la littérature, produisant des romans, des mémoires, des chansons et des poèmes. Ces idées et pratiques ont même connu une influence majeure sur la production littéraire en dehors de leur cercle immédiat ; un processus que les situationnistes ont compris comme une ‘récupération’. Le but de cette édition de New Readings sera d’explorer le rapport complexe entre l’IS et la littérature.





Nous faisons appel à des propositions sur le rapport entre l’IS et la littérature. Les proposants pourraient considérer une contribution sur les sujets suivants :



L’engagement des situationnistes avec la littérature et la théorie littéraire.

Le rapport entre les situationnistes et la production littéraire des années 1950, 1960 et 1970.

Les romans, les poèmes, les traductions et d’autres textes littéraires que les membres de l’IS ont produits.

Des comparaisons entre l’IS et la manière dont les auteurs contemporains, littéraires ou du genre fiction (par exemple, le sci-fi), ont traité des sujets similaires tels que la cybernétique, le spectacle et la consommation de masse.

L’influence directe ou indirecte des théories et pratiques situationnistes, telles que la critique du spectacle, l’urbanisme unitaire, la subjectivité radicale, le détournement et la pyschogéographie, sur la littérature.

La signifiance du concept de ‘récupération’ pour comprendre l’influence de l’IS sur la production littéraire.

La critique situationniste de la littérature et de la théorie littéraire en soi.





New Readings est un journal approuvé par des pairs. Il publie des recherches dans les champs de la littérature, l’histoire culturelle, le cinéma et la culture visuelle. Nous invitons des articles également en anglais et en français. Tous les articles publiés seront ‘diamond open access’ – un modèle sous lequel ni les auteurs ni les lecteurs ont besoin de payer pour un accès permanent pour tous.





Les manifestations d’intérêt avec un titre et un abstrait devraient être envoyées par courriel électronique à Dr Alastair Hemmens, Senior Lecturer in French, Cardiff University School of Modern Languages hemmensa@cardiff.ac.uk avant le 30 avril 2022. L’édition apparaitra en December 2022.



***



Call for Papers: New Readings: The Situationist International and Literature



Issue edited by Alastair Hemmens and Gabriel Zacarias





The Situationist International (SI, 1957-1972) is today widely regarded as one of the most influential and innovative avant-gardes of the post-war period. The Situationists famously called for the ‘end of art’ and joyously proclaimed the death of the author. Nevertheless, the SI emerged out of and has since influenced a wide range of ‘artistic’ subject areas from art and architecture to film and music (even indirectly contributing to the emergence of Punk and the Manchester music scene of the 1970s and 80s). It was literature, however, of all the arts that formed arguably the most important source of inspiration and critical engagement for the Situationists. Literary productions of the past, from Shakespeare to Surrealism, formed an important reference point and source of inspiration for critical intervention. The written text was, moreover, undoubtedly the main medium through which Situationist ideas and critiques would be developed, explored and expressed through innovations in both form and content. The Situationists, however, always took a critical approach to literature as literature, that is, as a highly specialised form of commodity production, and, as a result, they were scathing in their criticisms of the literary productions of their time. Nevertheless, Situationists continued to engage with literature, even critically, producing novels, memoires, ballads and poetry and their ideas and practices would go on to have a major influence on literary production outside of their immediate circle, a process the SI themselves interpreted through the lens of ‘recuperation’. The aim of this issue of New Readings will be to explore the complex relationship of the SI to literature.





We invite proposals for articles that might consider the following themes



The Situationist relationship to and engagement with literature and literary theory.

Situationist engagement with the literary production of the 1950s, 60s and 70s.

Novels, poetry, translations and other literary texts produced by members of the Situationist International.

Comparative approaches to how contemporary literary authors and genre fiction, such as sci-fi, approached similar topics to the SI, such as cybernetics, spectacle and mass consumerism.

The influence, direct or indirect, of Situationist theories and practices, such as spectacle, unitary urbanism, radical subjectivity, détournement and psychogeography on literature.

The significance of the concept of ‘recuperation’ to understanding the influence of the SI on literary production.

Situationist critiques of literature and literary theory as such.





New Readings is a peer reviewed journal publishing original research in the fields of literature, cultural history, film and visual culture. Articles may be written in English or in the language of the primary materials under analysis. All articles are ‘diamond open access’ – a model under which neither writers nor readers pay anything for permanent open access for all.





Expressions of interest with a title and abstract should be submitted to Dr Alastair Hemmens, Lecturer in French, Cardiff University School of Modern Languages hemmensa@cardiff.ac.uk before 30 April 2022. The issue will be published in December 2022.