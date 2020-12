Nice

Linguistique de la définition : formes, textes, discours

Dans la lignée des deux journées d’étude qui se sont déroulées à Nice en octobre 2015 et en décembre 2019, l’équipe “Linguistique de l’énonciation” du laboratoire « Bases, Corpus, Langage » organise un colloque qui vise à faire le point sur la définition en tant qu’objet linguistique. Il aura lieu à Nice les 27 et 28 mai 2021.

La première journée (« La définition pour quoi faire ? ») se centrait sur les enjeux pragmatiques de la définition, dans une tradition déjà bien ancrée de notre laboratoire ; la deuxième (« La définition dans l’Antiquité ») explorait la tradition gréco-latine du phénomène. Le colloque à venir propose une perspective plus englobante et se donne pour objectifs d’aborder la définition dans toutes ses dimensions linguistiques, de ses marqueurs formels jusqu’à ses fonctionnalités discursives. On se penchera donc sur des objets légèrement différents selon le prisme choisi : l’énoncé définitoire et ses marques, l’énonciation définitoire et ses jeux de points de vue, le texte définitoire et ses rapports à la cohésion et la cohérence, l’acte définitoire et ses effets pragmatiques, et éventuellement les relations à l’œuvre entre ces différents niveaux.

La réflexion pourra porter aussi bien sur des corpus écrits (politique, juridique, religieux, médiatique, scientifique, littéraire...) que sur des corpus oraux, monologaux ou dialogaux et pourra s’ouvrir à d’autres langues que le français.