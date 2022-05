Linda Lê : la fraternité des fantômes, par Hugo Pradelle

mis en ligne sur en-attendant-nadeau.fr le 11 mai 2022

Linda Lê écrivait autant qu’elle lisait. Elle nous a donné, depuis la fin des années 1980, des livres qui comptent et elle apparait comme l’un des auteurs importants de notre époque. Mais c’était aussi une essayiste remarquable qui a accompagné En attendant Nadeau depuis ses débuts, une amie d’une grande délicatesse qui reconnaissait les dangers de la littérature et les embrassait résolument. Il est difficile d’exprimer combien elle nous manquera.

Parfois, on rencontre quelqu’un avec qui on partage quelque chose d’infiniment rare, d’infiniment précieux, de presque indéfinissable mais d’évident. C’est une sorte de partage immédiat d’une part majeure de soi-même. On reconnait en l’autre un double, un autre être semblable, là, au milieu de tous ceux qui demeurent irrémédiablement différents. Et cette relation altérée, vive, relève d’une lecture de soi à travers l’autre et réciproquement. On est pris alors dans une forme d’égalité franche qui permet de tout dire, de tout relier, de tout partager. […]

*

