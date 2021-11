Et si le neutre n’était pas ce truc mou que l’on croit, mais une authentique force révolutionnaire ? Et si c’était même une des seules forces sur lesquelles on peut sérieusement s’appuyer aujourd’hui ?

Faire advenir le neutre, ou neutriser, c’est suspendre les assignations identitaires et les classifications binaires et hiérarchiques. C’est-à-dire, interrompre les réflexes de catégorisation des choses et des gens qui investissent nos occupations les plus quotidiennes : des formulaires administratifs, aux toilettes publiques, en passant par les questions que l’on pose aux personnes que l’on rencontre et ce qu’on attend de nos partenaires amoureux. Ni passivité, ni identité, le neutre devient alors une activité et une tactique. Il peut se faire éthique, politique et féministe. Il peut se pratiquer dans l’intimité mais aussi dans les institutions et les espaces publics, en questionnant les normes qui les organisent.

Ce livre propose de sortir le neutre du ghetto des idées indésirables où il est habituellement rangé pour faire briller toutes ses potentialités subversives. Il s’agit ici de « neutriser », et non plus de « neutraliser ». Et ça change tout.

*

