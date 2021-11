Paris

En 2020, Alain Boillat thématise dans l’un des chapitres de son Introduction à l’étude des cultures numériques, l’œil machine, à partir des films de science-fiction des années 1980, qui internalisent l’ordinateur en le mettant en abyme sous forme d’un écran dans l’écran. Dans un autre chapitre, Claus Gunti, qui s’intéresse aux nouvelles pratiques photographiques, insiste sur l’importance du paradigme post-digital, conceptualisé à la fin des années 2000 pour en finir avec une assignation utilitaire des technologies numériques. Ces deux exemples illustrent une défiance face à l’impact du numérique sur l’œil et le regard, mis à distance, soit au moyen d’une réduction visuelle assez littérale par la voie filmique, soit via un discours réorganisant la théorie des signes de Charles Sanders Pierce. À partir des années 1990 mais surtout des années 2000, le numérique, dans ses différentes acceptions – programmation, application, médiatisation et création –, colonise l’ensemble de la sphère sociale, et sature l’espace physique, géographique et même cosmogonique, comme en témoigne une série de créations artistiques dans la lignée de l’œuvre-culte Et moi dans tout ça ? de Maurice Benayoum (1995). Dès lors, il occupe et préoccupe les esprits. La relation entre l’homme social et son environnement numérique, qui se caractérise dès l’origine par un double mouvement de fascination et de répulsion, ne cède pas mais, au contraire, se tend. À l’aube des années 2020, elle est recouverte d’une fausse passivité, masquant une méfiance, dont l’acuité a été révélée par les théories complotistes autour du Covid, qu’il s’agisse de la technologie 5G, réputée délétère ou d’un vaccin, qui implanterait une puce dans le corps humain, un œil numérique digne d’Orwell, cette fois. Le fait que ces « théories » soient propagées sur les réseaux sociaux et des blogs par les technologies numériques ne peut qu’augmenter une tension exacerbée par un rapport de dépendance anxiogène, propre à alimenter des fantasmes de type paranoïaques ou mégalomaniaques.

Malgré son outillage et sa distance intellectuelle, le chercheur n’est pas épargné par ce conflit de l’homme face à la machine, vécu quotidiennement au travers de réflexes animistes, lorsqu’il cherche à apprivoiser, voire à soumettre un ordinateur plus ou moins perçu comme une bête sauvage. N’étant pas tout à fait sûr d’être « aux commandes », il est inquiet, d’autant qu’il lui est devenu impossible de se passer des sources et ouvrages numérisés, comme d’ignorer le net pour diffuser ses résultats. Cette dépendance est renforcée chez les chercheurs travaillant avec un matériel visuel, accessible via des bases de données qui ne cessent de grossir, et que lui présente « ingénument » google, la plus ouverte d’entre elles. Le numérique permet, de fait, une consultation et des rapprochements de documents rapides, voire simultanés : il emballe le regard. Plus le corpus est important et volatile (et donc physiquement compliqué à atteindre), plus l’impact sur les recherches est sensible. La numérisation a ainsi révolutionné les recherches sur la presse, et plus largement sur les éphémères, ces objets réputés populaires, mêlant texte et image, à la matérialité bizarre et aux usages curieux. L’arrivée des programmes d’intelligence artificielle vient à nouveau bousculer les pratiques, et si l’homme – le chercheur – se trouve en fait derrière la machine à laquelle il donne des instructions algorithmiques, il n’en est pas moins dérouté par ce que lui révèle ce nouvel œil, qui ne voit pas comme lui, et dont les résultats accusent ses biais de visions, et lui présentent des analogies dont il n’avait pas idée. Le numérique bouscule ainsi les pratiques scientifiques et amène à reconsidérer les objets. Il actualise également une question ancienne : où et comment se forme le regard ?

Ce numéro se propose d’interroger l’impact de l’œil numérique sur la manière de reconfigurer le regard du public et des chercheurs.



Mots-clés : numérique / œil / regard / objet / pratiques / éphémères / texte / image



Sommaire

Le sommaire pourra être organisé par médium, en prenant systématiquement en compte trois angles d’approche :

· L’imaginaire de l’oeil-machine (mise en récit et représentation des caméras de surveillance, webcams, robots, dans une nouvelle interprétation de l’œil divin)

· La reconfiguration du regard et des pratiques (remédiation, éditorialisation numérique, circulations transmédiatiques)

· La transformation des pratiques de recherche (machine vision, utilisation massive des images, digital visual studies)



Modalités de soumission

Les propositions d’articles devront être envoyées avant le 15 décembre 2021 à Laurence Danguy (laurence.danguy@unil.ch) et Julien Schuh (jschuh@parisnanterre.fr).



Calendrier

Envoi des propositions : 15 décembre 2021

Envoi des texte (d’une longueur de 25 000 à 40 000 signes) : 1er mai 2022

Retour des évaluations : fin juin 2022

Retour article, iconographie, etc. : 15 décembre 2022

Publication : avril 2023



