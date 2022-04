Les éditions du Seuil font paraître dans la collection de Maurice Ollender qui avait accueilli Espèce d'espace (récemment réédité dans une version enrichie) mais aussi Je suis né, l’ultime inédit de Georges Perec, Lieux, sous la forme d’un volume de 612 pages (et 1,6 kg), illustré d’archives et de documents photographiques. On connaît "l'idée assez monstrueuse, mais assez exaltante" d'une entreprise qui devait s'étendre sur douze ans, exposée en ces termes dans une "Lettre à Maurice Nadeau" datée de juillet 1969 :

"J’ai choisi, à Paris, douze lieux, des rues, des places, des carrefours, liés à des souvenirs, à des événements ou à des moments importants de mon existence. Chaque mois, je décris deux de ces lieux ; une première fois, sur place (dans un café ou dans la rue même) je décris « ce que je vois » de la manière la plus neutre possible, j’énumère les magasins, quelques détails d’architecture, quelques micro-événements (une voiture de pompiers qui passe, une dame qui attache son chien avant d’entrer dans une charcuterie, un déménagement, des affiches, des gens, etc.) ; une deuxième fois, n’importe où (chez moi, au café, au bureau) je décris le lieu de mémoire, j’évoque les souvenirs qui lui sont liés, les gens que j’y ai connus, etc. Chaque texte [...] est, une fois terminé, enfermé dans une enveloppe que je cachette à la cire. Au bout d’un an, j’aurai décrit chacun de mes lieux deux fois, une fois sur le mode du souvenir, une fois sur place en description réelle. Je recommence ainsi pendant douze ans [...]. J’ai commencé en janvier 1969 ; j’aurai fini en décembre 1980 ! j’ouvrirai alors les 288 enveloppes cachetées [...].

—

Cette publication s'accompagne d'un site qui offre la version numérique du texte, qui offre un "parcours numérique augmenté" avec de multiples possibilités combinatoires, des notes et trois index numérisés, un dossier documentaire, etc.

—

Le 24 mai, de 18h30 à 20h30, à la Bibliothèque de l’Arsenal,L’Association Georges Perec convie les amis de l'auteur à une rencontre avec l’équipe ayant assuré cette édition des Lieux de Georges Perec : Sylvia Richardson, Caroline Scherb, Claude Burgelin, Jean-Luc Joly, Maurice Olender, avec la participation de Christine Lipinska et Pierre Getzler (photographes) et en présence de Philippe Lejeune et d’Annelies Schulte-Nordholt, pour une lecture d’extraits de Lieux par Serpentine Teyssier et Dominique Verrier et une exposition d’extraits du manuscrit…

—

Rappelons à cette occasion le documentaire de Robert Bober, En remontant la rue Vilin (1992), désormais en accès libre et déjà salué par Fabula : le réalisateur s'y propose de relier quelques 500 photographies de la même rue du XIXe arrondissement prises sur des décennies, pour les relier à l'œuvre et à la biographie de Perec, en dégageant ainsi l'un des ressorts de sa démarche littéraire : nommer pour sauver de l'oubli, écrire pour témoigner de ce qui fut, "arracher quelques bribes précieuses au vide qui se creuse".