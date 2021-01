Lieux et hors-lieux de l'exposition de la littérature et du livre, vidéos de la journée d'études (Arras, 2 octobre 2020)

Lieux et hors-lieux de l'exposition de la littérature et du livre

Université d’Artois, la Ruche, Arras

Laboratoire Textes et cultures

Journée d’études organisée par Laurence Boudart (Directrice des Archives et Musée de la littérature, Bruxelles), Emmanuèle Payen (Centre Pompidou, conservateur chef du service du développement culturel & actualité à la Bpi et commissaire d’exposition), Marie-Clémence Régnier (Université d’Artois, MCF littérature) & Isabelle Roussel-Gillet (Université d’Artois MCF HDR littérature, muséographe)

Les lieux de l’exposition de la littérature sont on ne peut plus divers : musées, bibliothèques, galeries, foires internationales, maisons d’écrivains, centres culturels et médiathèques mais aussi parcours touristiques ou encore parcs d’attraction. Chacun de ces espaces présente des spécificités spatiales comme institutionnelles, ainsi que des conceptions de la littérature et des manières de la donner à voir, selon des finalités particulières et en fonction des publics visés. Sans vouloir être exhaustifs, nous privilégierons une cartographie du littéraire de lieux moins attendus, pour interroger ce que le lieu fait à la littérature et inversement, dans le fait d’exposer. Du lieu intra-muros attendu au hors-les murs, nous analyserons les dynamiques d’exposition. Cette journée nous conduira à interroger le « hors-lieux » jusqu’à sa dimension immatérielle dans les évocations sonores, visuelles et multimédia jusqu’au site Web et à « l’exposition virtuelle ».

Cette journée, en partenariat avec les RIMELL et avec les Archives et Musée de la littérature de Bruxelles, est à destination de professionnels des musées, de l’exposition, des maisons d’écrivains, des professionnels en charge de la valorisation d’un fonds littéraire et des chercheurs sur les pratiques de “diffusion” du littéraire.

Programme

Marie-Clémence Regnier et Isabelle Roussel-Gillet : Petite cartographie sensible du littéraire

La littérature en son lieu ?

Comment un lieu d’exposition du littéraire – bibliothèque, maison, musée – s’ouvre-t-il, décloisonne et quels en sont les effets sur l’exposition du littéraire ? Fabrique du littéraire (résidence activant les lieux autrement), dématérialisation (parcours sonore, multimedia) création numérique (installation numérique, site d’écrivain pensé sur un mode d’exposition), implantation dans un entre-lieux (gestion d’espaces contigus de statuts différents).

Carole Thibaut (dramaturge) : Le processus de création d’Une liaison contemporaine

Emmanuèle Payen (Bpi) : Exposer la littérature (expositions, festival, rencontres)

Petite fabrique expérimentale

Julia Parisel & Charlène Camarella (Master expographie-muséographie) : La littérature en randonnée

Lucas Lacroix (Licence multimedia) : Experience de création d’un site d’écrivain

La littérature buissonnière !

Il s’agit d’étudier les formes d’une autre exposition du littéraire hors le livre ou les lieux cités en atelier 1. La littérature s’expose dans l’espace public, via des parcours hors-les-murs, des médiations itinérantes, dans des lieux d’expositions urbains moins attendus tels les supermarchés, ou des dits non-lieux tels métros et gares : quels sont les enjeux touristiques, esthétiques, et expérientielles de ces médiations, installations, intervention dans l’espace collectif ?

Karelle Ménine (artiste) : Créations littéraires dans l’espace urbain

Anneliese Depoux (Docteur, GRIPIC) : Le littéraire in situ dans la polyphonie urbaine

La littérature en spectacle ?

D’autres lieux d’activation du littéraire (jardin, parc, plage) sont pensés comme des parcs d’attraction : avec quels enjeux scénographiques ? En considérant une acception large de la mise en exposition, comment un festival met-il la littérature au risque, au regard du public ? Quels nouveaux dispositifs au sein de festivals ?

Justine Delassus (CHCSC – UVSQ) : Autour des maisons d’écrivains et des parcs à thème

Luca di Gregorio (KULeuven – MDRN & RIMELL) : Fortunes et infortunes de parcs littéraires

Reportage inédit (Thomas Péron, MMI, IUT de Lens) : Témoignage enregistré des artistes Alice Lescanne et Sonia Derzypolski : création radiophonique à partir de Mirapolis (parc d’attractions littéraire fermé) et exposition inspirée de Michel Houellebecq